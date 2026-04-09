Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el Plan B de la Reforma Electoral

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el llamado Plan B de la reforma político-electoral que envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.

Con 377 votos a favor y 102 en contra, el dictamen proveniente del Senado de la República fue aprobado alrededor de las 16:00 horas del pasado miércoles 8 de abril; sin embargo, el debate particular se extendió por más de 16 horas, es decir, hasta las primeras horas de este jueves.

Con 343 votos a favor, una abstención y 124 en contra, los legisladores aprobaron en lo particular la reforma, la cual incluye modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

#AlMomento | Las y los diputados aprueban, en lo general y lo particular, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Reforma Política-Electoral, por el que se reforma la Constitución Política. pic.twitter.com/EmG0akSuc3 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 9, 2026

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La discusión en San Lázaro se extendió entre reservas y señalamientos

Tras la aprobación en lo general de la reforma, se planteó un acuerdo para limitar a 30 la lista de oradores; sin embargo, las bancadas decidieron presentar todas sus reservas, por lo que se presentaron más de 100 oradores.

Ya en la discusión, la oposición encabezada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron la viabilidad de la reforma; sin embargo, el oficialismo respaldó la propuesta de Palacio Nacional.

Ahora, corresponde a los Congresos estatales avalar la reforma para que ésta regrese al Ejecutivo Federal y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Diputados aprueban el plan B de la Reforma Electoral

En la sesión también se aprobaron cambios a la Ley de la Administración Pública

En paralelo, los integrantes de San Lázaro aprobaron cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con estos cambios se validó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SITC) participe, a solicitud de las autoridades, en obras públicas vinculadas a servicios de salud.

Es decir, a partir de ahora, la dependencia podrá participar en construcción, rehabilitación o ampliación de hospitales o clínicas. Lo anterior fue aprobado con 423 votos a favor y 37 en contra.

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