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Así se vivió el sismo 5.2 del 5 de junio en CDMX; no se activaron las alertas

La tarde de este viernes 5 de junio se registró un sismo magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero; fue perceptible en varios puntos de la CDMX.

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Por: Yael Toribio