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/Ciudad/Video

Integrantes de la CNTE arman “reta de futbol” en Paseo de la Reforma

Decenas de integrantes de la CNTE continúan con sus movilizaciones en la CDMX afectando a miles de ciudadanos; ahora bloquearon Reforma para jugar futbol.

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Por: Yael Toribio