¿Hay clases el 30 de abril? SEP responde sobre actividades escolares para el Día del Niño

Las vacaciones de Semana Santa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no han sido suficientes, por lo que madres y padres se preguntan por el próximo día feriado o asueto. Uno de los días festivos del mes de abril es el Día del Niño 2026.

Este año la fecha cae en jueves, por lo que surgió la duda sobre la posibilidad de un megapuente para poder festejar a los más pequeños del hogar. Te explicamos lo que indica el calendario escolar 2025-2026 establecido por la autoridad educativa.

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¿Hay clases por el Día del Niño 2026?

Sí. La SEP no contempla esta fecha como un día de asueto, se encuentra destacada como una jornada conmemorativa dentro del ciclo escolar.

También conocida como "Reflexión de días conmemorativos", hace referencia a fechas importantes o cívicas que no suspenden actividades escolares. Es decir, las escuelas realizan actividades especiales, actos cívicos o reflexiones en el aula para recordar la importancia de la fecha, a diferencia de los días feriados o de descanso obligatorio que sí suspenden clases.

El 30 de abril (Día del Niño) a menudo se marca como un día de celebración dentro de la escuela, pero no implica suspensión.

¿Cuándo no hay clases en abril 2026?

Según el calendario vigente, firmado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, una vez que los alumnos de educación básica regresen a las aulas el lunes 13, ya no habrá más descansos.

El próximo megapuente será en mayo. Estudiantes podrán disfrutar sin actividades académicas los días: viernes 1 de mayo, sábado 2 y domingo 3; regresando a los salones de clases el lunes 4.

¿Qué días de abril son festivos?

Algunas de las conmemoraciones de este mes, además de la Semana Santa, son:



7 de abril: Día Mundial de la Salud.

10 de abril: Aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.

22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra.

23 de abril: Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

30 de abril (Jueves): Día del Niño.

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