LIV Golf regresa a México con concierto de Los Ángeles Azules; fechas de las jornadas

Gracias al impulso y visión de Grupo Salinas, este próximo jueves 16 de abril arranca oficialmente todo el evento del LIV Golf México 2026 que se estará llevando a cabo en el Club de Golf de Chapultepec de la capital de la República Mexicana.

De acuerdo con el anuncio oficial sobre el evento deportivo, el torneo se disputará a lo largo de cuatro días con un total de 57 jugadores distribuidos en 13 equipos, los cuales deberán completar hasta 72 hoyos con salidas simultáneas (shotgun start) y sin cortes eliminatorios.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Lo de un boleto; estacionamiento para el América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca supera los mil pesos El Clásico Joven América vs Cruz Azul representará la reapertura del hoy Estadio Banorte en la Liga MX; estacionamiento es 3 veces más caro que antes. 09 abril, 2026

Fechas y calendario de actividades del LIV México 2026

El calendario oficial del LIV Golf México 2026 señala que las actividades darán inicio el jueves 16 de abril a las 13:15 horas con el shotgun start primera ronda. Se informó que la apertura de las puertas, hospitalities y fan village estarán abriendo a las 11:00 de la mañana.

La calendarización quedó de la siguiente forma:

Viernes 17 de abril: shotgun start segunda ronda a las 12:15 pm y after play a las 18:00 horas

Sábado 18 de abril: shotgun start tercera ronda a las 11:45 am y after play a las 18:00 horas

Domingo 19 de abril: shotgun start ronda final a las 12:05 pm; después la ceremonia de premiación y final del evento

¿Qué golfistas vendrán al LIV México 2026?

De acuerdo con el anuncio oficial de LIV México 2026, en la edición de este año estarán participando campeones mundiales y jugadores que han alcanzado el número uno del ranking mundial como Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Dustin Johnson.

Por otro lado, también estarán participando referentes latinoamericanos como Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Joaquín Niemann y Sebastián Muñoz.

Habrá concierto de Los Ángeles Azules y Sofi Tukker

Vale la pena mencionar que en el after play del próximo viernes 17 de abril estarán dando un concierto la famosa agrupación de Los Ángeles Azules, esto en punto de las 18:00 horas, mientras que el sábado 20 lo hará la dupla de Sufi Tucker.

Merch exclusivo y el mejor deporte: Conoce todo sobre LIV Golf en la CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.