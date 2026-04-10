Cierres viales por bloqueos y rodadas en CDMX hoy 10 de abril

Por lo regular los viernes hay más tráfico en la CDMX y cuando hay bloqueos y manifestaciones es peor, y para que no te quedes varado en el tráfico te decimos qué calles tendrán afectaciones hoy para que tomes previsiones y en caso de ser necesario busques alternativas viales.

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Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones en qué zonas de la capital se llevarían a cabo movilizaciones que afectarían la circulación y son las siguientes:

05:00 horas en Juzgados de Distrito en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación en Av. Insurgentes Sur No. 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

06:30 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en Caseta de Peaje de Tlalpan en Carretera Federal a Cuernavaca, colonia Los Cipreses, alcaldía Tlalpan.

11:00 horas en Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

15:00 horas en Estación “Tezozomoc”, línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Ahuehuetes y Sauces, colonia Pasteros, alcaldía Azcapotzalco y en Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Rodadas en CDMX este viernes

Además se tienen previstas las siguientes rodadas:

A las 18:00 horas Biciarte se reunirá en Deportivo San José, Calz. Reforma Agraria y Cuitláhuac, colonia San José rumbo a Parque Aztlán, Av. de los Compositores s/n, colonia Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Introvertidos bikers se reunirán a las 20:00 horas en Guardería Huipulco, Rinconadas Tlalpan, Escuela s/n, colonia Coapa - Ejido Huipulco rumbo a Coliseo Morelos, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

Aztecas realizará un recorrido a las 20:30 horas del Monumento a la Revolución a Teotihuacán en el Estado de México.

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