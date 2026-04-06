Choques en la México-Pachuca provocan caos vial a la altura de GAM; rutas alternas rumbo a CDMX y Edomex

La mañana de este lunes 6 de abril de 2026 se registraron diversos choques y accidentes sobre la autopista México–Pachuca que provocaron una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones viales severas tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex).

Accidente en la colonia CTM Atzacoalco

Uno de los incidentes ocurrió a la altura de la colonia CTM Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), donde un automóvil particular perdió el control y terminó desbarrancado a un costado de la vialidad, cerca de la calle César Sánchez Hormiguero.

Tras el impacto, un poste de alumbrado público quedó colgando del cableado, con riesgo de caer sobre la vía.

¡Hay reducción de carriles! 🛑 Servicios de emergencia trabajan en la Autopista México-Pachuca (Col. CTM Atzacoalco, GAM), donde un carro particular habría perdido el control y terminó desbarrancado cerca de la calle César Sánchez Hormiguero. 🚑 Un poste de luminaria quedó… pic.twitter.com/3JAKOQd4wi — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 6, 2026

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para asegurar la zona, lo que obligó a reducir carriles y generó tránsito lento en dirección hacia la Ciudad de México.

Accidente en Tecámac hoy: cuatro muertos afuera de hospital del IMSS

Previamente, autoridades municipales de Tecámac, en el Estado de México (Edomex), confirmaron un accidente fatal ocurrido frente al Hospital General de Zona No. 200 del IMSS, en San Pedro Pozohuacan, también sobre la México–Pachuca.

De acuerdo con la presidenta municipal, Rosy Wong Romero, el percance dejó un saldo de cuatro personas muertas y al menos siete lesionadas. Las víctimas eran familiares de pacientes que se encontraban en el exterior del hospital cuando fueron impactadas por los vehículos involucrados.

🚨#AlertaADN



¡Trágico! Cuatro muertos y siete heridos deja un accidente vehicular al exterior del Hospital General de Zona No. 200 del IMSS, sobre la carretera México–Pachuca, informó la presidenta municipal de Tecámac, Rosa Wong Romero pic.twitter.com/ZzNyy7T9sG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 6, 2026

Según los primeros reportes, el accidente involucró a un Volkswagen Jetta gris y un Nissan March blanco. La versión preliminar apunta a que uno de los conductores circulaba a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad.

Una persona fue detenida en el lugar, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinará su situación legal.

Choque de tráiler en Oaxaca deja cuatro personas muertas

Alternativas viales por tráfico en la México–Pachuca

Debido a la acumulación de incidentes, este lunes se reportan complicaciones importantes en la autopista México–Pachuca, por lo que autoridades recomiendan considerar rutas alternas:



Avenida Central Carlos Hank González , que conecta con Ecatepec y puede ayudar a evitar el tramo afectado

, que conecta con Ecatepec y puede ayudar a evitar el tramo afectado Vía Morelos , útil para quienes se dirigen hacia el norte del Valle de México

, útil para quienes se dirigen hacia el norte del Valle de México Circuito Exterior Mexiquense , opción para trayectos más largos que buscan rodear la zona de conflicto

, opción para trayectos más largos que buscan rodear la zona de conflicto Insurgentes Norte, para ingresar a la Ciudad de México desde el norte sin usar la autopista

Además, se prevén más afectaciones por posibles bloqueos de transportistas en distintos puntos del país, lo que podría complicar aún más la movilidad en las próximas horas.

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