Bloqueos colapsarán avenidas principales de CDMX hoy

Si eres automovilista y no quieres llegar tarde a tu trabajo te recomendamos buscar alternativas viales debido a que habrá bloqueos que provocarán cierres viales en varias calles y avenidas de la CDMX hoy jueves 9 de abril.

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Cierres viales por manifestaciones

Con base en la información proporcionada por la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para este día se registrarán cierres en las siguientes zonas:

06:30 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

07:00 horas en Juzgados de Distrito en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación en Av. Insurgentes Sur No. 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

11:00 horas en Juzgados de Distrito en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón; en Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación en Av. Insurgentes Sur No. 2417, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

14:00 horas en la Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas en Oficinas Centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 476, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

17:30 horas en la Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Así que te recomendamos tomar previsiones y salir con tiempo para que llegues a tiempo a tu destino.

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