Hay trabajo en la FGJ de CDMX como jefe de medios con sueldo de 20 mil pesos
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX lanzó una vacante para trabajar en redes sociales y aquí te decimos todo lo que necesitas saber para postularte.
En el Portal del Empleo se publicó una vacante para trabajar en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX como Jefe de medios digitales y redes sociales con sueldo competitivo, te compartimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.
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Requisitos para el trabajo en la FGJ CDMX
Con base en la información de la vacante para ocupar el puesto son necesarios los siguientes requisitos:
- Licenciatura en comunicación (titulado)
- Experiencia de 3 a 4 años en Jefe de Medios Digitales y Redes Sociales
- Excelente comprensión lectora
- Análisis e interpretación para creación de contenidos
- Mando y manejo de personal con seguimiento y control de quipo
En cuanto a habilidades y competencias se requiere:
- Análisis y solución de problemas
- Comunicación
- Tolerancia a la presión
- Trabajo en equipo
- Planeación estratégica
- Liderazgo
- Compromiso
Entre las funciones y actividades a realizar se encuentra la gestión de redes sociales y creatividad para proponer, planear y ejecutar campañas de medios digitales.
Sueldo, prestaciones y cómo aplicar
El horario es de lunes a viernes de las 09:00 a las 17:00 horas con un sueldo de 20 mil pesos. Se ofrecen prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado. La vacante estará vigente hasta el 30 de mayo y para aplicar solo debes ingresar al siguiente enlace y seleccionar la opción de "Postular".
Posteriormente se agendará una entrevista, el proceso de duración de reclutamiento es de una semana. Así que si estás interesado y buscas una nueva oportunidad laboral esta es tu oportunidad.
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