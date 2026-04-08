Hay trabajo en la FGJ de CDMX como jefe de medios con sueldo de 20 mil pesos

En el Portal del Empleo se publicó una vacante para trabajar en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX como Jefe de medios digitales y redes sociales con sueldo competitivo, te compartimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

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Requisitos para el trabajo en la FGJ CDMX

Con base en la información de la vacante para ocupar el puesto son necesarios los siguientes requisitos:

Licenciatura en comunicación (titulado)

Experiencia de 3 a 4 años en Jefe de Medios Digitales y Redes Sociales

Excelente comprensión lectora

Análisis e interpretación para creación de contenidos

Mando y manejo de personal con seguimiento y control de quipo

En cuanto a habilidades y competencias se requiere:

Análisis y solución de problemas

Comunicación

Tolerancia a la presión

Trabajo en equipo

Planeación estratégica

Liderazgo

Compromiso

Entre las funciones y actividades a realizar se encuentra la gestión de redes sociales y creatividad para proponer, planear y ejecutar campañas de medios digitales.

Sueldo, prestaciones y cómo aplicar

El horario es de lunes a viernes de las 09:00 a las 17:00 horas con un sueldo de 20 mil pesos. Se ofrecen prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado. La vacante estará vigente hasta el 30 de mayo y para aplicar solo debes ingresar al siguiente enlace y seleccionar la opción de "Postular".

Posteriormente se agendará una entrevista, el proceso de duración de reclutamiento es de una semana. Así que si estás interesado y buscas una nueva oportunidad laboral esta es tu oportunidad.

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