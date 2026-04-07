Llega a mayo con trabajo: CONASAMA abre vacantes en el sector salud con salarios de 39 mil pesos
Si tienes título en Medicina, Psicología o áreas sociales, esta es tu oportunidad para ocupar un cargo de confianza en la Ciudad de México; tienes hasta el 16 de abril para aplicar.
La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) lanzó una convocatoria pública para ocupar dos cargos de nivel subdirección en la Ciudad de México (CDMX), con sueldos superiores a los 39 mil pesos mensuales.
El proceso forma parte del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a inicios del mes de abril.
Las vacantes de trabajo están dirigidas a profesionistas con experiencia en salud, ciencias sociales y administración pública; además, el registro ya se encuentra abierto durante este mes y así podrás llegar a mayo con nuevo empleo.
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Vacantes CONASAMA 2026: puestos, sueldos y perfil
De acuerdo con la convocatoria SSA/CONASAMA/2026/01, las posiciones disponibles son:
- Subdirección de Apoyo y Coordinación Regional 2
- Sueldo mensual bruto: 39 mil 78 pesos
- Subdirección de Operaciones Intersectoriales en Salud Pública
- Sueldo mensual bruto: 39 mil 78 pesos
Ambos puestos tienen sede en la Ciudad de México y requieren disponibilidad para viajar, así como habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.
Requisitos académicos y experiencia
En ambas vacantes, los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:
- Formación académica
- Licenciatura concluida (título indispensable)
- Áreas aceptadas: Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería), Ciencias Sociales (Psicología, Ciencias Políticas, Administración Pública), así como otras áreas como Humanidades, Actuaría o Matemáticas (dependiendo del puesto)
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- Experiencia profesional
- Subdirección Regional: mínimo cuatro años en áreas como estadística o administración pública
- Subdirección de Operaciones: mínimo cinco años en áreas clínicas, psicofarmacología o gestión pública
- Otros requisitos
- Inglés básico (lectura, escritura y conversación)
- Calificación mínima de 70 en el examen técnico
- Evaluación de habilidades como: liderazgo, orientación a resultados y visión estratégica
Fechas clave del proceso CONASAMA 2026
El proceso de selección se desarrollará en distintas etapas durante abril:
- Registro y revisión curricular: del 1 al 16 de abril
- Examen técnico: a partir del 21 de abril
- Examen general (APF): desde el 22 de abril
- Evaluaciones de habilidades: desde el 23 de abril
- Valoración de experiencia: a partir del 28 de abril
- Entrevistas: desde el 29 de abril
Las fechas pueden extenderse dependiendo del número de aspirantes y la logística del proceso.
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El registro inició este 6 de abril y solo estará abierto una semana; conoce los perfiles, desde auditoría hasta vocalías, y cómo completar tu postulación.
¿Cómo registrarse en la convocatoria para el sector salud?
El registro se realiza exclusivamente en línea a través del portal oficial de la Administración Pública Federal, es decir, TrabajaEn.
Para participar, es necesario crear un perfil, cargar documentación académica y laboral, además de postularse a la vacante correspondiente dentro del plazo establecido.
Esta convocatoria representa una oportunidad para especialistas interesados en políticas públicas de salud mental y adicciones, un área prioritaria en México ante el incremento de trastornos asociados y la demanda de atención institucional.
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