Llega a mayo con trabajo: CONASAMA abre vacantes en el sector salud con salarios de 39 mil pesos

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) lanzó una convocatoria pública para ocupar dos cargos de nivel subdirección en la Ciudad de México (CDMX), con sueldos superiores a los 39 mil pesos mensuales.

El proceso forma parte del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a inicios del mes de abril.

Las vacantes de trabajo están dirigidas a profesionistas con experiencia en salud, ciencias sociales y administración pública; además, el registro ya se encuentra abierto durante este mes y así podrás llegar a mayo con nuevo empleo.

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Vacantes CONASAMA 2026: puestos, sueldos y perfil

De acuerdo con la convocatoria SSA/CONASAMA/2026/01, las posiciones disponibles son:



Subdirección de Apoyo y Coordinación Regional 2

Sueldo mensual bruto: 39 mil 78 pesos

Subdirección de Operaciones Intersectoriales en Salud Pública

Sueldo mensual bruto: 3 9 mil 78 pesos



Ambos puestos tienen sede en la Ciudad de México y requieren disponibilidad para viajar, así como habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.

Requisitos académicos y experiencia

En ambas vacantes, los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:



Formación académica

Licenciatura concluida (título indispensable) Áreas aceptadas: Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería), Ciencias Sociales (Psicología, Ciencias Políticas, Administración Pública), así como otras áreas como Humanidades, Actuaría o Matemáticas (dependiendo del puesto)



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Experiencia profesional

Subdirección Regional : mínimo cuatro años en áreas como estadística o administración pública Subdirección de Operaciones : mínimo cinco años en áreas clínicas, psicofarmacología o gestión pública

Otros requisitos

Inglés básico (lectura, escritura y conversación) Calificación mínima de 70 en el examen técnico Evaluación de habilidades como: liderazgo, orientación a resultados y visión estratégica



Fechas clave del proceso CONASAMA 2026

El proceso de selección se desarrollará en distintas etapas durante abril:



Registro y revisión curricular: del 1 al 16 de abril

Examen técnico: a partir del 21 de abril

Examen general (APF): desde el 22 de abril

Evaluaciones de habilidades: desde el 23 de abril

Valoración de experiencia: a partir del 28 de abril

Entrevistas: desde el 29 de abril

Las fechas pueden extenderse dependiendo del número de aspirantes y la logística del proceso.

Consigue trabajo en abril; INE abre casi 50 vacantes y así puedes aplicar al Concurso Público 2026 El registro inició este 6 de abril y solo estará abierto una semana; conoce los perfiles, desde auditoría hasta vocalías, y cómo completar tu postulación. 06 abril, 2026

¿Cómo registrarse en la convocatoria para el sector salud?

El registro se realiza exclusivamente en línea a través del portal oficial de la Administración Pública Federal, es decir, TrabajaEn.

Para participar, es necesario crear un perfil, cargar documentación académica y laboral, además de postularse a la vacante correspondiente dentro del plazo establecido.

Esta convocatoria representa una oportunidad para especialistas interesados en políticas públicas de salud mental y adicciones, un área prioritaria en México ante el incremento de trastornos asociados y la demanda de atención institucional.

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