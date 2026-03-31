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Actividades y ubicación de PILARES en Coyoacán

En toda la CDMX hay PILARES donde se ofrecen cursos, talleres y diversas actividades y en Coyoacán hay varias opciones.

Actividades en los PILARES de Coyoacán
PILARES en Coyoacán|X: @Javier_Hidalgo

Escrito por: Itandehui Cervantes

Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) son lugares donde se ofrecen cursos y diversas actividades gratuitas y si estas interesado en practicar un deporte o aprender algún oficio y vives en la alcaldía Coyoacán esta es tu oportunidad.

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PILARES en Coyoacán

En Coyoacán se encuentran los siguientes PILARES:

  • Carmen Serdán en Calzada de la virgen s/n 1 , Colonia Carmen Serdan.
  • El Parián en Avenida Miguel Hidalgo 128 , Colonia San Lucas.
  • El Reloj en Corola s/n , Colonia EL RELOJ.
  • Emiliano Zapata en José María Morelos 40 , Colonia Emiliano Zapato.
  • Enrique Dussel en Prolongación Huayamilpas s/n 1 , Colonia Ajusco.
  • Familia Maza de Juárez en Avenida Anacahuitas 1 , Colonia Pedregal de Santo Domingo.
  • Francisco J. Mugica en Avenida Canal Nacional s/n 1 , Colonia Culhuacán CTM Canal Nacional.
  • Jaime Avilés en Rey Papatzin s/n 1 , Colonia Ajusco.
  • Jesús Maldonado en San Isauro 940 1, Colonia Santa Úrsula Coapa Pedregal de Santa Úrsula Coapa.
  • José de Molina en Avenida Antonio Delfin Madrigal S/N , Colonia Santo Domingo.
  • La Escuelita en Canacuate s/n, Colonia Santo Domingo.
  • Santa Ana en Avenida Santa Ana y Eje 2 Oriente Carlota Armero S/N , Colonia CTM VI Culhuacán.
  • Taxqueña en Calzada de Tlalpan 2130 , Colonia Campestre Churubusco.
  • Topiltzin en Mixtecas s/n , Colonia Ajusco.
  • Villa Panamericana en Avenida Panamericana s/n Colonia Pedregal de Carrasco.

¿Qué actividades hay en PILARES?

Es importante señalar que las actividades varían dependiendo de la sede, el horario y días pero puedes encontrar:

  • Ajedrez
  • Box
  • Muralimso
  • Cartonería
  • Canto
  • Música
  • Robótica aplicada
  • Taekwondo
  • Computación
  • Vitrales
  • Dibujo
  • Confección textil
  • Acrobacia
  • Animación
  • Asesoría Académica
  • Atletismo

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