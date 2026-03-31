Actividades y ubicación de PILARES en Coyoacán
En toda la CDMX hay PILARES donde se ofrecen cursos, talleres y diversas actividades y en Coyoacán hay varias opciones.
Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) son lugares donde se ofrecen cursos y diversas actividades gratuitas y si estas interesado en practicar un deporte o aprender algún oficio y vives en la alcaldía Coyoacán esta es tu oportunidad.
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PILARES en Coyoacán
En Coyoacán se encuentran los siguientes PILARES:
- Carmen Serdán en Calzada de la virgen s/n 1 , Colonia Carmen Serdan.
- El Parián en Avenida Miguel Hidalgo 128 , Colonia San Lucas.
- El Reloj en Corola s/n , Colonia EL RELOJ.
- Emiliano Zapata en José María Morelos 40 , Colonia Emiliano Zapato.
- Enrique Dussel en Prolongación Huayamilpas s/n 1 , Colonia Ajusco.
- Familia Maza de Juárez en Avenida Anacahuitas 1 , Colonia Pedregal de Santo Domingo.
- Francisco J. Mugica en Avenida Canal Nacional s/n 1 , Colonia Culhuacán CTM Canal Nacional.
- Jaime Avilés en Rey Papatzin s/n 1 , Colonia Ajusco.
- Jesús Maldonado en San Isauro 940 1, Colonia Santa Úrsula Coapa Pedregal de Santa Úrsula Coapa.
- José de Molina en Avenida Antonio Delfin Madrigal S/N , Colonia Santo Domingo.
- La Escuelita en Canacuate s/n, Colonia Santo Domingo.
- Santa Ana en Avenida Santa Ana y Eje 2 Oriente Carlota Armero S/N , Colonia CTM VI Culhuacán.
- Taxqueña en Calzada de Tlalpan 2130 , Colonia Campestre Churubusco.
- Topiltzin en Mixtecas s/n , Colonia Ajusco.
- Villa Panamericana en Avenida Panamericana s/n Colonia Pedregal de Carrasco.
¿Qué actividades hay en PILARES?
Es importante señalar que las actividades varían dependiendo de la sede, el horario y días pero puedes encontrar:
- Ajedrez
- Box
- Muralimso
- Cartonería
- Canto
- Música
- Robótica aplicada
- Taekwondo
- Computación
- Vitrales
- Dibujo
- Confección textil
- Acrobacia
- Animación
- Asesoría Académica
- Atletismo
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