Actividades y ubicación de PILARES en Coyoacán

Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) son lugares donde se ofrecen cursos y diversas actividades gratuitas y si estas interesado en practicar un deporte o aprender algún oficio y vives en la alcaldía Coyoacán esta es tu oportunidad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

PILARES en Coyoacán

En Coyoacán se encuentran los siguientes PILARES:

Carmen Serdán en Calzada de la virgen s/n 1 , Colonia Carmen Serdan.

El Parián en Avenida Miguel Hidalgo 128 , Colonia San Lucas.

El Reloj en Corola s/n , Colonia EL RELOJ.

Emiliano Zapata en José María Morelos 40 , Colonia Emiliano Zapato.

Enrique Dussel en Prolongación Huayamilpas s/n 1 , Colonia Ajusco.

Familia Maza de Juárez en Avenida Anacahuitas 1 , Colonia Pedregal de Santo Domingo.

Francisco J. Mugica en Avenida Canal Nacional s/n 1 , Colonia Culhuacán CTM Canal Nacional.

Jaime Avilés en Rey Papatzin s/n 1 , Colonia Ajusco.

Jesús Maldonado en San Isauro 940 1, Colonia Santa Úrsula Coapa Pedregal de Santa Úrsula Coapa.

José de Molina en Avenida Antonio Delfin Madrigal S/N , Colonia Santo Domingo.

La Escuelita en Canacuate s/n, Colonia Santo Domingo.

Santa Ana en Avenida Santa Ana y Eje 2 Oriente Carlota Armero S/N , Colonia CTM VI Culhuacán.

Taxqueña en Calzada de Tlalpan 2130 , Colonia Campestre Churubusco.

Topiltzin en Mixtecas s/n , Colonia Ajusco.

Villa Panamericana en Avenida Panamericana s/n Colonia Pedregal de Carrasco.

¿Qué actividades hay en PILARES?

Es importante señalar que las actividades varían dependiendo de la sede, el horario y días pero puedes encontrar:

Ajedrez

Box

Muralimso

Cartonería

Canto

Música

Robótica aplicada

Taekwondo

Computación

Vitrales

Dibujo

Confección textil

Acrobacia

Animación

Asesoría Académica

Atletismo

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.