Regreso al trabajo, lluvia y bloqueos complican el Metro y Metrobús CDMX; retrasos de más de 15 minutos hoy 6 de abril

La mañana de este lunes 6 de abril arrancó complicada para miles de usuarios del Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), quienes enfrentan retrasos de hasta 20 minutos en varias líneas, justo en el regreso a actividades tras las vacaciones de Semana Santa.

Desde las primeras horas del día, usuarios reportaron andenes saturados, trenes detenidos y largos tiempos de espera, en una jornada marcada también por lluvias durante la madrugada en gran parte de la capital, lo que podría haber afectado la operación, aunque autoridades no han confirmado marcha lenta por esta causa.

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/pFpcXVVz3C — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 6, 2026

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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy?

De acuerdo con reportes de usuarios y monitoreo en redes sociales, las principales afectaciones se concentran en varias líneas clave:



Línea 1 : tiempos de espera de más de 15 minutos. El Metro informó que se trabaja para agilizar la circulación

: tiempos de espera de más de 15 minutos. El Metro informó que se trabaja para agilizar la circulación Línea 2 : retrasos superiores a 15 minutos. Además, la estación San Antonio Abad permanece cerrada

: retrasos superiores a 15 minutos. Además, la estación San Antonio Abad permanece cerrada Línea 3 : demoras de entre 15 y 20 minutos, especialmente con dirección a Universidad. Usuarios aseguran que no pasan trenes con regularidad

: demoras de entre 15 y 20 minutos, especialmente con dirección a Universidad. Usuarios aseguran que no pasan trenes con regularidad Línea 7 : demoras de hasta 10 minutos

: demoras de hasta 10 minutos Línea 9 : retrasos de más de 10 minutos, principalmente en salidas desde Pantitlán

: retrasos de más de 10 minutos, principalmente en salidas desde Pantitlán Línea 12 : retrasos de hasta 15 minutos

: retrasos de hasta 15 minutos Línea A: retrasos de más de 15 minutos

retrasos de más de 15 minutos Línea B: retrasos superiores a 10 minutos

Ante este panorama, el propio Sistema de Transporte Colectivo (STC) pidió a la población anticipar su salida y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Metro CDMX cambia horario de la Línea 2 por Semana Santa

Estaciones cerradas hoy 6 de abril

El Metro CDMX informó que algunas estaciones continúan sin servicio debido a trabajos de rehabilitación:



San Antonio Abad (Línea 2): cerrada hasta nuevo aviso

(Línea 2): cerrada hasta nuevo aviso Auditorio (Línea 7): sin servicio temporal

(Línea 7): sin servicio temporal Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2): abierta en ambos sentidos

Además, en la estación Tasqueña (Línea 2) sólo funcionará el andén norte, es decir, el que va hacia Cuatro Caminos, debido a que el sur se encuentra fuera de servicio debido a obras de remodelación.

Así va el Metrobús CDMX hoy lunes

Por otro lado, el sistema de Metrobús de CDMX opera con normalidad en sus siete líneas, sin reportes de afectaciones hasta el momento, lo que representa una alternativa para los usuarios ante el caos en el Metro.

Metro CDMX anuncia más cambios en la Línea 2 y así funcionará la estación Tasqueña ¡Evita contratiempos! Metro CDMX rehabilita Tasqueña y mantiene cerradas San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto; conoce las rutas provisionales. 05 abril, 2026

Lluvias y bloqueos complican traslados en CDMX y zona metropolitana

Además de las fallas en el Metro, la movilidad se complica por otros factores. Durante la madrugada se registraron lluvias en distintos puntos de la ciudad, lo que suele impactar la velocidad de los trenes y la afluencia de usuarios.

A esto se suman bloqueos anunciados por transportistas en carreteras que conectan con la capital, lo que podría afectar a quienes viajan desde el Estado de México, Puebla y Querétaro.

Las autoridades recomiendan salir con tiempo, considerar rutas alternas y prever retrasos tanto en transporte público como en vialidades principales.

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