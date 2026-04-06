Calles cerradas y bloqueos hoy 6 de abril en la CDMX; estas son las alternativas viales

El paro nacional de transportistas no será la única causa que provocará afectaciones viales en la Ciudad de México (CDMX ) hoy lunes 6 de abril, sino también los bloqueos por parte de colectivas y vecinos.

Las manifestaciones afectarán principalmente las colonias de Quirino Mendoza, San Rafael, Eje 3 Oriente y Avenida Paseo de la Reforma.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Bloqueos de transportistas y campesinos

La Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano realizarán bloqueos que abarcarán las alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Tlalpan e Iztapalapa, ya que se unirán en un paro nacional y afectarán las casetas de:

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Cuernavaca

Autopista México-Puebla

Carreteras afectadas por el megabloqueo de transportistas y campesinos este 6 de abril

Colectivas feministas

A partir de las 12:00, protestarán en la Sala de Oralidad No.31 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en James Sullivan No.133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Exigen justicia para una mujer víctima de feminicidio, el cual ocurrió el 1 de septiembre de 2017 y que se castigue al presunto responsable conforme a la Ley.

Vecinos de la colonia Quirino Mendoza

A las 9:00 de la mañana, vecinos de la Inmaculada Concepción Cuauhtémoc y Princesa Tilalcapa, colonia Quirino Mendoza, alcaldía Xochimilco.

Realizarán un recorrido con autoridades de obras hidráulicas de la demarcación para verificar las válvulas de agua, a fin de dar solución a su demanda de abastecimiento del vital líquido en la colonia.

Accidentes hoy en la CDMX

Servicios de emergencia atienden un accidente ocurrido en Eje 3 Oriente, a la altura de calle Avena, tras un percance vehicular. Los conductores pueden tomar como alternativas viales Azúcar y Canal Río Churubusco.

07:01 #PrecauciónVial | Continúa labor de servicios de emergencia en Eje 3 Oriente a la altura de calle Avena, por percance vehicular. #AlternativaVial Azúcar y Canal Río Churubusco. pic.twitter.com/5epnsSSUDf — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 6, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.