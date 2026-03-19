Tráiler impacta contra muro del Tren Ligero en la CDMX

Un tráiler perdió el control al circular sobre Calzada de Tlalpan este jueves 19 de marzo y chocó contra el muro de contención del Tren Ligero, en la estación El Vergel.

El accidente ocurrió exactamente al cruce con Tlalmanalco, por lo que se suspendió el servicio hasta nuevo aviso. Unidades de RTP apoyan en el traslado de usuarios desde Tasqueña hasta Xochimilco en ambos sentidos.

🚨#AlertaADN



⚠️Un tráiler quedó varado tras subirse al camellón de Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación del Tren Ligero El Vergel pic.twitter.com/ng0eif4whr — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 19, 2026

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Choque provoca corte de luz en el Tren Ligero

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó que el choque del tráiler ocasionó un corte de luz en la catenaria en Estadio Azteca. Sin embargo, personal ya labora en el lugar para restablecer el servicio lo más rápido posible.

Debido a la alta demanda de las unidades RTP, usuarios reportan retrasos de más de una hora. Asimismo argumentan que el transporte se tardó en notificar del accidente para que buscaran opciones más adecuadas.

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