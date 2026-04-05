¡Alerta! Así operan las ambulancias patito que te cobran carísimo en CDMX

¿Sabías que los servicios de ambulancia del 911 son gratuitos? Si desconoces este dato, también estuviste cerca de caer en la estafa de las ambulancias patito que le están vaciando la cartera a los habitantes de la Ciudad de México (CDMX).

Una red de ambulancias patito ha encendido las alertas de los capitalinos, pues no solo llegan antes que los servicios oficiales a emergencias, sino que también presionan a las familias y terminan cobrando miles de pesos por traslados que, en muchos casos, ni siquiera eran necesarios. Te contamos los detalles de este tipo de fraude.

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El modus operandi de las ambulancias patito en la CDMX

De acuerdo con reportes recientes, estas unidades irregulares forman parte de una red de ambulancias patito que monitorea incidentes viales y emergencias para interceptar a las víctimas. Su objetivo es aprovechar el momento de crisis para obtener ganancias económicas excesivas.

VIDEO: Diferencias entre una ambulancia “patito” y una legal

El modus operandi inicia desde el momento en que ocurre un accidente. Estas ambulancias, muchas veces sin regulación, llegan al lugar incluso antes que los servicios públicos.

Los operadores se presentan como paramédicos y ofrecen atención inmediata, generando confianza en medio del caos. Sin embargo, una vez que trasladan al paciente, comienza el problema.

Las familias son llevadas a hospitales privados o clínicas específicas, donde los costos se disparan. En algunos casos, los cobros por el traslado pueden superar los $10,000 pesos, además de sumar gastos médicos innecesarios.

3 señales que delatan a las ambulancias patito

Identificar estas unidades puede marcar la diferencia entre recibir ayuda real o caer en un fraude. De acuerdo con la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la CDMX, las principales señales de alerta son:

No están reguladas ni identificadas correctamente: Carecen de logotipos oficiales, placas visibles (AM con cuatro dígitos) o documentación que respalde su operación. Insisten en trasladarte a un hospital específico: Presionan para llevar al paciente a clínicas privadas, sin dar opciones ni explicar claramente los motivos. Cobros excesivos y poco transparentes: No informan tarifas previamente y presentan cuentas elevadas después del servicio.

Recomendaciones para no caer en un fraude de una ambulancia patito

Ante el aumento de estos casos, autoridades recomiendan actuar con cautela en situaciones de emergencia:

Llamar siempre a servicios oficiales como el 911

Verificar que la ambulancia pertenezca a una institución reconocida ( Secretaría de Salud, Cruz Roja o ERUM )

) No aceptar traslados sin conocer costos o destino.

Solicitar identificación del personal médico.

Además, es importante mantener la calma y no dejarse presionar por quienes ofrecen ayuda inmediata sin respaldo.