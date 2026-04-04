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Requisitos y fechas para inscribirse a las actividades deportivas en la Magdalena Mixiuhca

Si quieres empezar a practicar algún deporte y vives en la alcaldía Iztacalco esta es tu oportunidad pues ya abrieron la convocatoria.

Actividades deportivas en Sala de Armas Mixiuhca
Sala de Armas en Mixiuhca|X: @IztacalcoAl

Escrito por: Itandehui Cervantes

Realizar actividades físicas o deportivas es fundamental para tener buena salud y si estás pensando en tomar clases de gimnasia, basquetbol, futbol o tenis esta es tu oportunidad pues ya se lanzó la convocatoria en la Sala de Armas Magdalena Mixiuhca.

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Fechas de inscripción y requisitos

Del 6 al 11 de abril de las 10:00 a las 13:00 horas y de las 14:00 a las 17:00 horas se llevarán a cabo las inscripciones en la Sala de Armas de la Magdalena Mixiuhca para diversas actividades.

  • Quienes estén interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
  • Formato de registro llenado proporcionado al momento de la preinscripción
  • Formato de carta de deslinde de responsabilidades pr la actividad elegida
  • Formato de referencias bancarias personalizado para verificar que se cumpla con el monto exacto
  • Copia de identificación oficial vigente, en caso de menores de edad del padre, madre o tutor
  • CURP impresa de RENAPO con fecha de emisión no mayor a tres meses
  • Examen médico expedido por institución pública (IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, Centro de Salud, DIF)
  • Dos fotografías tamaño infantil
  • Original y dos copias del recibo de pago de inscripción mensual por actividad elegida

Es muy importante llevar toda la documentación necesaria de lo contrario no podrás inscribirte. Deberás acudir a la Sala de Armas y verificar la disponibilidad y cupo de la actividad que quieres y en caso de que haya te canalizarán a la Jefatura de Unidad Departamental de Deporte Asociado donde te darán dos formatos y la referencia bancaria. Una vez que hayas pagado deberás presentar la documentación y el trámite concluye cuando te den tu folio.

Actividades disponibles

Las actividades deportivas que hay disponibles son:

  • Acondicionamiento físico
  • Atletismo
  • Basquetbol
  • Box
  • Futbol soccer
  • Gimnasia
  • Gimnasia rítmica
  • Gimnasia trampolín
  • Kung Fu
  • Lima lama
  • Taekwondo
  • Tenis
  • Voleibol
  • Yoga

Mientras que los grupos de edad considerados son:

  • Primera infancia de 0 a 5 años y 11 meses
  • Niñez de 6 a 11 años y 11 meses
  • Adolescencia de 12 a 17 años y 11 meses
  • Jóvenes de 18 a 29 años 11 meses
  • Personas adultas de 30 a 64 años 11 meses
  • Personas mayores de 65 años en adelante

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