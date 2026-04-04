Requisitos y fechas para inscribirse a las actividades deportivas en la Magdalena Mixiuhca

Realizar actividades físicas o deportivas es fundamental para tener buena salud y si estás pensando en tomar clases de gimnasia, basquetbol, futbol o tenis esta es tu oportunidad pues ya se lanzó la convocatoria en la Sala de Armas Magdalena Mixiuhca.

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Fechas de inscripción y requisitos

Del 6 al 11 de abril de las 10:00 a las 13:00 horas y de las 14:00 a las 17:00 horas se llevarán a cabo las inscripciones en la Sala de Armas de la Magdalena Mixiuhca para diversas actividades.

Quienes estén interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Formato de registro llenado proporcionado al momento de la preinscripción

Formato de carta de deslinde de responsabilidades pr la actividad elegida

Formato de referencias bancarias personalizado para verificar que se cumpla con el monto exacto

Copia de identificación oficial vigente, en caso de menores de edad del padre, madre o tutor

CURP impresa de RENAPO con fecha de emisión no mayor a tres meses

Examen médico expedido por institución pública (IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, Centro de Salud, DIF)

Dos fotografías tamaño infantil

Original y dos copias del recibo de pago de inscripción mensual por actividad elegida

Es muy importante llevar toda la documentación necesaria de lo contrario no podrás inscribirte. Deberás acudir a la Sala de Armas y verificar la disponibilidad y cupo de la actividad que quieres y en caso de que haya te canalizarán a la Jefatura de Unidad Departamental de Deporte Asociado donde te darán dos formatos y la referencia bancaria. Una vez que hayas pagado deberás presentar la documentación y el trámite concluye cuando te den tu folio.

Actividades disponibles

Las actividades deportivas que hay disponibles son:

Acondicionamiento físico

Atletismo

Basquetbol

Box

Futbol soccer

Gimnasia

Gimnasia rítmica

Gimnasia trampolín

Kung Fu

Lima lama

Taekwondo

Tenis

Voleibol

Yoga

Mientras que los grupos de edad considerados son:

Primera infancia de 0 a 5 años y 11 meses

Niñez de 6 a 11 años y 11 meses

Adolescencia de 12 a 17 años y 11 meses

Jóvenes de 18 a 29 años 11 meses

Personas adultas de 30 a 64 años 11 meses

Personas mayores de 65 años en adelante

📢 Inscripciones abiertas para actividades deportivas en la Magdalena Mixihuca 🏃‍♂️



Consulta fechas, requisitos y disciplinas disponibles, y forma parte de esta gran oferta deportiva.



En Iztacalco seguimos impulsando el deporte y la salud para todas y todos. 💪 pic.twitter.com/8Ywbs53llY — Alcaldía Iztacalco (@IztacalcoAl) April 3, 2026

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