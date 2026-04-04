Requisitos y fechas para inscribirse a las actividades deportivas en la Magdalena Mixiuhca
Si quieres empezar a practicar algún deporte y vives en la alcaldía Iztacalco esta es tu oportunidad pues ya abrieron la convocatoria.
Realizar actividades físicas o deportivas es fundamental para tener buena salud y si estás pensando en tomar clases de gimnasia, basquetbol, futbol o tenis esta es tu oportunidad pues ya se lanzó la convocatoria en la Sala de Armas Magdalena Mixiuhca.
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Fechas de inscripción y requisitos
Del 6 al 11 de abril de las 10:00 a las 13:00 horas y de las 14:00 a las 17:00 horas se llevarán a cabo las inscripciones en la Sala de Armas de la Magdalena Mixiuhca para diversas actividades.
- Quienes estén interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Formato de registro llenado proporcionado al momento de la preinscripción
- Formato de carta de deslinde de responsabilidades pr la actividad elegida
- Formato de referencias bancarias personalizado para verificar que se cumpla con el monto exacto
- Copia de identificación oficial vigente, en caso de menores de edad del padre, madre o tutor
- CURP impresa de RENAPO con fecha de emisión no mayor a tres meses
- Examen médico expedido por institución pública (IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, Centro de Salud, DIF)
- Dos fotografías tamaño infantil
- Original y dos copias del recibo de pago de inscripción mensual por actividad elegida
Es muy importante llevar toda la documentación necesaria de lo contrario no podrás inscribirte. Deberás acudir a la Sala de Armas y verificar la disponibilidad y cupo de la actividad que quieres y en caso de que haya te canalizarán a la Jefatura de Unidad Departamental de Deporte Asociado donde te darán dos formatos y la referencia bancaria. Una vez que hayas pagado deberás presentar la documentación y el trámite concluye cuando te den tu folio.
Actividades disponibles
Las actividades deportivas que hay disponibles son:
- Acondicionamiento físico
- Atletismo
- Basquetbol
- Box
- Futbol soccer
- Gimnasia
- Gimnasia rítmica
- Gimnasia trampolín
- Kung Fu
- Lima lama
- Taekwondo
- Tenis
- Voleibol
- Yoga
Mientras que los grupos de edad considerados son:
- Primera infancia de 0 a 5 años y 11 meses
- Niñez de 6 a 11 años y 11 meses
- Adolescencia de 12 a 17 años y 11 meses
- Jóvenes de 18 a 29 años 11 meses
- Personas adultas de 30 a 64 años 11 meses
- Personas mayores de 65 años en adelante
📢 Inscripciones abiertas para actividades deportivas en la Magdalena Mixihuca 🏃♂️— Alcaldía Iztacalco (@IztacalcoAl) April 3, 2026
Consulta fechas, requisitos y disciplinas disponibles, y forma parte de esta gran oferta deportiva.
En Iztacalco seguimos impulsando el deporte y la salud para todas y todos. 💪 pic.twitter.com/8Ywbs53llY
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