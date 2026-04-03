Calles cerradas y alternativas por Viacrucis de Iztapalapa este Viernes Santo

La 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa se llevará a cabo hoy viernes 3 de abril y debido a ello se realizarán cortes a la circulación y aquí te decimos qué calles estarán cerradas y algunas alternativas viales.

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Calles cerradas por el Viacrucis en Iztapalapa

Los recorridos por los ocho barrios de Iztapalapa comenzarán a las 08:00 horas y a partir de las 12:00 horas comenzará el juicio contra Jesús en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac y el Viacrucis iniciará a las 14:00 horas con rumbo al Cerro de la Estrella y se prevén cierres viales en:



Calzada Ermita Iztapalapa

Avenida Javier Rojo Gómez

Aztecas

5 de Mayo

Avenida Toltecas

Cobos

General Anaya

Ignacio Comonfort

Ayuntamiento

Luis Hidalgo Monroy

Concepción Álvarez

Vicente Guerrero

Artemio Alpízar

Allende,

Lerdo de Tejada

Mariano Escobedo

Estrella

Camino al Cerro de la Estrella



Alternativas viales por Pasión de Cristo en Iztapalapa

Si tienes pensado transitar por la zona estas son algunas vialidades que puedes usar:



Eje 5 Sur

Anillo Periférico

Avenida Tláhuac

Eje 3 Oriente

Año de Juárez

Andrés Molina Enríquez

Calzada de Tlalpan

Además la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se implementará un fuerte operativo para garantizar la seguridad y movilidad durante la Semana Santa incluyendo vigilancia reforzada con ello se busca asegurar que la Representación de la Pasión de Cristo se desarrolle bajo condiciones óptimas de seguridad y convivencia para todos los asistentes.

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