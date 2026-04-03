Calles cerradas y alternativas por Viacrucis de Iztapalapa este Viernes Santo
Este día se llevará a cabo la Pasión de Cristo en Iztapalapa y habrá cortes a la circulación en la zona por lo que se recomienda tomar previsiones.
La 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa se llevará a cabo hoy viernes 3 de abril y debido a ello se realizarán cortes a la circulación y aquí te decimos qué calles estarán cerradas y algunas alternativas viales.
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Calles cerradas por el Viacrucis en Iztapalapa
Los recorridos por los ocho barrios de Iztapalapa comenzarán a las 08:00 horas y a partir de las 12:00 horas comenzará el juicio contra Jesús en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac y el Viacrucis iniciará a las 14:00 horas con rumbo al Cerro de la Estrella y se prevén cierres viales en:
- Calzada Ermita Iztapalapa
- Avenida Javier Rojo Gómez
- Aztecas
- 5 de Mayo
- Avenida Toltecas
- Cobos
- General Anaya
- Ignacio Comonfort
- Ayuntamiento
- Luis Hidalgo Monroy
- Concepción Álvarez
- Vicente Guerrero
- Artemio Alpízar
- Allende,
- Lerdo de Tejada
- Mariano Escobedo
- Estrella
- Camino al Cerro de la Estrella
Alternativas viales por Pasión de Cristo en Iztapalapa
Si tienes pensado transitar por la zona estas son algunas vialidades que puedes usar:
- Eje 5 Sur
- Anillo Periférico
- Avenida Tláhuac
- Eje 3 Oriente
- Año de Juárez
- Andrés Molina Enríquez
- Calzada de Tlalpan
Además la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se implementará un fuerte operativo para garantizar la seguridad y movilidad durante la Semana Santa incluyendo vigilancia reforzada con ello se busca asegurar que la Representación de la Pasión de Cristo se desarrolle bajo condiciones óptimas de seguridad y convivencia para todos los asistentes.
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