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Calles cerradas y alternativas por Viacrucis de Iztapalapa este Viernes Santo

Este día se llevará a cabo la Pasión de Cristo en Iztapalapa y habrá cortes a la circulación en la zona por lo que se recomienda tomar previsiones.

Cierres viales por el Viacrucis en Iztapalapa
Viacrucis 2026 en Iztapalapa |Iván Aldama | adn Noticias

Escrito por: Itandehui Cervantes

La 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa se llevará a cabo hoy viernes 3 de abril y debido a ello se realizarán cortes a la circulación y aquí te decimos qué calles estarán cerradas y algunas alternativas viales.

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Calles cerradas por el Viacrucis en Iztapalapa

Los recorridos por los ocho barrios de Iztapalapa comenzarán a las 08:00 horas y a partir de las 12:00 horas comenzará el juicio contra Jesús en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac y el Viacrucis iniciará a las 14:00 horas con rumbo al Cerro de la Estrella y se prevén cierres viales en:

  • Calzada Ermita Iztapalapa
  • Avenida Javier Rojo Gómez
  • Aztecas
  • 5 de Mayo
  • Avenida Toltecas
  • Cobos
  • General Anaya
  • Ignacio Comonfort
  • Ayuntamiento
  • Luis Hidalgo Monroy
  • Concepción Álvarez
  • Vicente Guerrero
  • Artemio Alpízar
  • Allende,
  • Lerdo de Tejada 
  • Mariano Escobedo
  • Estrella 
  • Camino al Cerro de la Estrella

Alternativas viales por Pasión de Cristo en Iztapalapa

Si tienes pensado transitar por la zona estas son algunas vialidades que puedes usar:

  • Eje 5 Sur
  • Anillo Periférico
  • Avenida Tláhuac
  • Eje 3 Oriente
  • Año de Juárez
  • Andrés Molina Enríquez
  • Calzada de Tlalpan

Además la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se implementará un fuerte operativo para garantizar la seguridad y movilidad durante la Semana Santa incluyendo vigilancia reforzada con ello se busca asegurar que la Representación de la Pasión de Cristo se desarrolle bajo condiciones óptimas de seguridad y convivencia para todos los asistentes.

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