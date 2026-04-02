Entre dolor y fe: Así entrena Arnulfo Morales, el Jesús de Iztapalapa que cargará una cruz de 90 kilos en el Viacrucis

En Iztapalapa ya comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos religiosos más importantes del país, estamos hablando del Viacrucis de Semana Santa 2026. Detrás del papel más emblemático, el de Jesús de Nazaret, hay disciplina, sacrificio y una preparación física y mental extrema.

Arnulfo Morales, joven médico egresado de la UNAM, será quien cargue una cruz de aproximadamente 90 kilos, en la 183 representación de la Semana Santa, un evento que cada año reúne a millones de personas en la Ciudad de México (CDMX).

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¿Quién es Arnulfo Morales, el Jesús de Iztapalapa?

Arnulfo Morales es un joven médico, de 25 años de edad, que decidió asumir uno de los roles más exigentes de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Es originario del barrio de San Lucas, el cual no había logrado el papel principal del Viacrucis, desde hace cuatro décadas.

Además de cumplir con los requisitos físicos, Arnulfo Morales y el resto de los candidatos por el Comité Organizador de la Semana Santa de Iztapalapa, que también consideran la conducta, el compromiso comunitario y la preparación espiritual. Lejos de ser solo una tradición, el Viacrucis de Iztapalapa implica meses de entrenamiento. Arnulfo no solo se preparó físicamente, también enfrenta un reto emocional y espiritual que, sin duda, marcará su vida.

“Este año el barrio de San Lucas tiene el honor y la bendición de que casi después de cuatro décadas estamos de nuevo con el papel principal”, dijo Arnulfo, quien también aprovechó para invitar a la gente a acudir al Viacrucis de Iztapalapa este Viernes Santo 2026.

El papel de Jesús de Iztapalapa es uno de los más simbólicos en México durante Semana Santa. Cada año, el Comité Organizador de la Semana Santa de Iztapalapa, que representa a la comunidad de los 8 barrios de Iztapalapa, seleccionan cuidadosamente a quien lo interpretará, ya que no solo se trata de actuar, sino de representar valores como la fe, el sacrificio y la entrega.

Para Arnulfo, esta experiencia representa un honor, pero también una gran responsabilidad frente a miles de asistentes y espectadores que siguen el Viacrucis de Iztapalapa, tanto en vivo como a través de transmisiones.

Arnulfo Morales revela cómo entrenó para representar a Jesús en el Viacrucis de Iztapalapa

La preparación para cargar la cruz Iztapalapa no es sencilla. Arnulfo Morales reveló que su entrenamiento ha sido constante y exigente, combinando ejercicio físico, resistencia y disciplina mental.

El entrenamiento físico del Jesús de Iztapalapa duró al menos 3 meses. Entre sus rutinas destaca el uso de una cruz de madera para simular la que levantará el Viernes Santo durante el Viacrucis, que tiene un peso aproximado de 90 kilos. Al menos tres veces por semana, el joven realiza recorridos de hasta 1 kilómetro, en compañía de su entrenador Roberto Guillén, quien es integrante del Comité Organizador.

“La tercera caída es algo difícil. Tenemos que tener fuerza de brazos, abdomen y de piernas para que él pueda ponerse de pie por sí mismo”, comentó Roberto Guillén.

Afortunadamente, el entrenamiento físico terminó de manera exitosa. En cuanto a la preparación para la representación, el joven médico de la UNAM contó con el apoyo de su madre y su hermana para memorizar sus diálogos.

¿Cuándo y a qué hora es el Viacrucis de Iztapalapa?

El Viacrucis de Iztapalapa es una de las representaciones más grandes de la Semana Santa 2026 en México. Cada año congrega a miles de personas en las calles y a millones más a través de medios digitales. La edición 2026 se realizará este viernes 3 de abril. A continuación, te compartimos los horarios:

Salida de la Casa de los Ensayos e inicio del recorrido por los 8 Barrios: 08:00 horas.

Inicio de escenas en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac: 12:00 horas.

Inicio del Viacrucis: 14:00 horas.

Crucifixión: 15:00 horas.

Con una cruz de 90 kilos y un recorrido que pone a prueba la resistencia de cualquier persona, Arnulfo Morales se prepara para uno de los momentos más intensos de su vida. ¿Te lo vas a perder?