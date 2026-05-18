Comienza el lunes y con él una nueva semana caótica para el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús.

De acuerdo al STC, se presenta alta afluencia en las líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12 y B debido a alta afluencia; sin embargo, el mayor problema se vive en la línea A debido a que se retiró un tren para revisión, lo que provocó retrasos hoy 18 de mayo.

Por su parte, tres estaciones del Metrobús se encuentran cerradas, no en su totalidad, pero sí en una de las dos direcciones que tiene cada línea.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/q965H4Lfwu — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 18, 2026

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Así avanza el Metro CDMX este lunes

Si vas a tomar el Metro esta mañana, conoce cómo avanzan las líneas este 18 de mayo:

Retrasos en la línea 2 de más de 10 minutos ; autoridades agilizan la circulación de los trenes

; autoridades agilizan la circulación de los trenes Retrasos en la línea 3 de 10 a 15 minutos , especialmente en dirección Universidad

, especialmente en dirección Universidad Retrasos en la línea 9 de más de 15 minutos ; STC agiliza la circulación de los trenes

; STC agiliza la circulación de los trenes Retrasos en la línea 12 de más de 10 minutos ; STC agiliza la circulación de los trenes

; STC agiliza la circulación de los trenes Retrasos en la línea A de más de 15 minutos ; autoridades agilizan la circulación de los trenes luego de que se retiró un tren de las vías para revisión

; autoridades agilizan la circulación de los trenes luego de que se retiró un tren de las vías para revisión Retrasos en la línea B de más de 15 minutos, especialmente en dirección Buenavista

Además, continúan cerradas las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas (de la línea 2), así como Auditorio (L7).

¿Cómo va el Metrobús hoy lunes 18 de mayo?

Por otra parte, conoce las estaciones del Metrobús CDMX que están sin servicio esta mañana:

Sin servicio la estación Perisur (dirección Indios Verdes) de la línea 1

(dirección Indios Verdes) de la línea 1 Sin servicio la estación Nuevo León (dirección Tepalcates) de la línea 2

(dirección Tepalcates) de la línea 2 Línea 4 ruta Sur ofrece servicio con desvío por México Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento, debido a que se encuentra sin servicio de Plaza de la República a Vocacional 5 debido a obstrucción de carril

por México Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento, debido a que se encuentra debido a obstrucción de carril Sin servicio la estación Mixhuca (dirección Río de los Remedios) de la línea 5

Ahora que ya sabes cómo va el transporte de la CDMX, puedes salir con tiempo y planear tus trasladados este lunes.

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