El origen de la Pasión de Cristo; así se realizan los viacrucis en el mundo

La semana mayor comenzó y con ello todas las representaciones sobre la Pasión de Cristo en México y el mundo. Algunos de los viacrucis datan desde hace muchos años y otros más son visitados por cientos de turistas por la devoción y prácticas que realizan.

El viacrucis principal ocurre en el Vaticano, en donde se expone y se explican las últimas horas de Jesús sobre la Tierra antes de morir por los pecados de los feligreses en la cruz. Pero a lo largo del mundo se realizan representaciones que han tomado un gran significado en comunidades.

¿Cuál es el origen del viacrucis en el mundo?

El Vaticano explica que el Vía Crucis recorre el último tramo del viaje de Jesús en su vida terrenal, hasta el lugar del Gólgota. El Vía Crucis, como lo entendemos en las diversas procesiones, se remonta a la Baja Edad Media. San Bernardo de Claraval, San Francisco de Asís y San Buenaventura de Bagnoregio, prepararon el terreno para este rito.

Como se realiza actualmente con las catorce estaciones, el Vía Crucis se desarrolló con el impulso de los franciscanos en España en la primera mitad del siglo XVII. En Italia esta práctica creció por San Leonardo de Porto Maurizio (1676-1751), un fraile menor que introdujo meditaciones para cada una de las 14 estaciones.

¿Cuáles son las procesiones más relevantes en el mundo?

A pesar de tratarse de un evento que el planeta entero conmemora, en México se realiza una de las principales representaciones, la Pasión de Cristo en Iztapalapa es una de las más grandes porque miles de personas se acercan a presenciar el tradicional Viacrucis que se realiza desde hace más de 180 años.

En el mundo otro de los Viacrucis que siguen millones de feligreses es el que recorre la auténtica 'Vía Dolorosa'. Peregrinos de todas las nacionalidades avanzan en Jerusalén por las 14 estaciones en las milenarias piedras de la Ciudad Vieja.

Por la forma en la que se realiza, San Fernando, Filipinas, la devoción traspasa los límites, ya que los fieles se flagelan públicamente y otros son crucificados realmente en un ritual que atrae a millones de curiosos y creyentes.

En Sevilla la Semana Santa el Viacrucis es arte. Cofradías de todos los barrios de la ciudad, realizan un recorrido penitencial con cientos de nazarenos y hermanos que acompañan a sus sagradas imágenes en pasos por las calles sevillanas.