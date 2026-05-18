¡Cierres en CDMX! Calles con bloqueos y plantones hoy 18 de mayo

La Ciudad de México (CDMX) estará muy ajetreada debido a los bloqueos y movilizaciones previstas para hoy lunes 18 de mayo y para que no resultes afectada o afectado aquí te decimos las calles que están cerradas.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), la alcaldía que concentrará la mayor cantidad de protestas será Cuauhtémoc, pues comenzarán desde las 9:00 y concluirán después de las 16:00 horas.

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Bloqueos en la CDMX hoy

Extrabajadores de la extinta ruta 100

A partir de las 9:00 de la mañana extrabajadores de la extinta ruta 100 se manifestarán en la Alameda Central, ubicada en Avenida Hidalgo, colonia Centro. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso.

Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México

Desde las 10:00 de la mañana, integrantes de Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México protestará en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Diagonal 20 de Noviembre No.275, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Exigen la reinstalación inmediata de la dirigente nacional de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud.

Bloqueos en Avenida Río de la Loza

Las autoridades viales llamaron a los conductores a tomar precauciones viales por presencia de manifestantes en avenida Dr. Río de la Loza de Dr Carmona y Valle, a la altura de Digna Ochoa y Plácido.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos bloques de Av. Dr. Río de la Loza de Dr. Carmona y Valle, por manifestantes a la altura de Digna Ochoa y Plácido. #AlternativaVial Eje 2 Sur y Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/h3Kov9HkFP — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 18, 2026

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