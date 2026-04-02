Lanzan oferta de trabajo como chofer con sueldo de hasta 20 mil pesos; requisitos para aplicar

En el Portal del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se publicó una vacante para quienes estén interesados en trabajar como chofer para la empresa Alquimavi, conoce cuáles son los requisitos, sueldo, prestaciones y todos los detalles para aplicar.

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Requisitos para el empleo como chofer en CDMX

De acuerdo con la publicación de la vacante están buscando a un chofer que brinde atención a clientes, conduzca un automóvil estándar y que sepa usar app para rastreo de vuelos, WhatsApp y Google Maps.

Es necesario contar con prepa terminada

Experiencia de 2 a 3 años como chofer

Manejo de aplicaciones y redes sociales

El horario es de las 05:00 a las 17:00 horas y la vacante es temporal para cubrir el Mundial que se llevará a cabo en junio y julio con posibilidad de ser contratados.

Prestaciones y sueldo

El sueldo es de entre 16 mil y 20 mil pesos mensuales y la empresa ofrece prestaciones de ley, posible contratación fija y propinas. La vacante estará vigente hasta el 26 de abridle 2026 y para postularse es necesario enviar una mensaje de WhatsApp al 5613111427 para programar una entrevista con Vanessa Santos.

Tasa de desempleo en México se ubica en 2.6%

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y reveló que 61.9 millones de personas forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), 13.8 millones trabajaron de manera independiente sin contratar empleados.

Por otro lado la población desocupada fue de 1.6 millones y la tasa se ubicó en 2.6%, donde 693 mil son mujeres y 907 mil son hombres.

Desempleo e inflación van a la alta: Economía mexicana se desploma

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