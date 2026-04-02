En Jueves Santo también aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex; así funcionará para este 2 de abril

El programa Hoy No Circula se mantiene vigente este jueves 2 de abril de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex), incluso siendo Jueves Santo dentro de la Semana Santa, como parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este día deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:



Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma de verificación 1 o 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 2 de abril en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/m4Jb3bRKyj — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 2, 2026

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Horario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Las restricciones aplican en un horario de 05:00 a 22:00 horas, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas verificar con anticipación si su vehículo puede circular, a fin de evitar multas y contratiempos en sus traslados diarios.

Las autoridades recuerdan que el esquema opera de manera regular, salvo cuando se activa una contingencia ambiental, lo que podría modificar temporalmente las restricciones.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

No todos los automóviles están sujetos a estas limitaciones. Entre los vehículos que pueden circular sin restricción se encuentran:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

Fase I de contingencia ambiental se mantiene en CDMX y Edomex por altos niveles de ozono

Estas unidades están autorizadas para circular durante todo el horario establecido sin riesgo de sanción.

Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

El incumplimiento del programa puede derivar en sanciones económicas importantes. Los conductores que no respeten las restricciones podrían recibir multas de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de tres mil pesos.

Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia.

Bloqueos y rodadas provocan cierres viales en CDMX hoy jueves Santo Aunque muchas personas salen de vacaciones en Semana Santa en la capital del país siguen habiendo movilizaciones sociales que provocan tráfico. 02 abril, 2026

Recomendaciones para evitar sanciones y mejorar la movilidad

Las autoridades ambientales sugieren a la población:



Consultar la aplicación Aire CDMX o el portal oficial de Sedema

o el portal oficial de Sedema Evitar zonas con alta carga vehicular

Respetar límites de velocidad y carriles confinados

y carriles confinados Mantenerse atento a los avisos de la CAMe ante posibles contingencias

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