En Jueves Santo también aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex; así funcionará para este 2 de abril
Aunque es descanso de Semana Santa, el programa Hoy No Circula sigue vigente este jueves; revisa si tu placa o engomado te permiten circular hoy sin multas.
El programa Hoy No Circula se mantiene vigente este jueves 2 de abril de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex), incluso siendo Jueves Santo dentro de la Semana Santa, como parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este día deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:
- Engomado verde
- Terminación de placa 1 y 2
- Holograma de verificación 1 o 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 2, 2026
El #HoyNoCircula de este jueves 2 de abril en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/m4Jb3bRKyj
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Horario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex
Las restricciones aplican en un horario de 05:00 a 22:00 horas, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas verificar con anticipación si su vehículo puede circular, a fin de evitar multas y contratiempos en sus traslados diarios.
Las autoridades recuerdan que el esquema opera de manera regular, salvo cuando se activa una contingencia ambiental, lo que podría modificar temporalmente las restricciones.
Vehículos exentos del Hoy No Circula
No todos los automóviles están sujetos a estas limitaciones. Entre los vehículos que pueden circular sin restricción se encuentran:
- Autos con holograma 0 y 00
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público y taxis
- Unidades de emergencia
- Vehículos con Pase Turístico vigente
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Estas unidades están autorizadas para circular durante todo el horario establecido sin riesgo de sanción.
Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX
El incumplimiento del programa puede derivar en sanciones económicas importantes. Los conductores que no respeten las restricciones podrían recibir multas de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de tres mil pesos.
Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia.
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Aunque muchas personas salen de vacaciones en Semana Santa en la capital del país siguen habiendo movilizaciones sociales que provocan tráfico.
Recomendaciones para evitar sanciones y mejorar la movilidad
Las autoridades ambientales sugieren a la población:
- Consultar la aplicación Aire CDMX o el portal oficial de Sedema
- Evitar zonas con alta carga vehicular
- Respetar límites de velocidad y carriles confinados
- Mantenerse atento a los avisos de la CAMe ante posibles contingencias
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