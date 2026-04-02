Bloqueos y rodadas provocan cierres viales en CDMX hoy jueves Santo

Hoy jueves 2 de abril se tienen previstas algunas movilizaciones sociales y eventos de esparcimiento que provocarán bloqueos en calles de la CDMX, conoce cuáles son las que se verán afectadas.

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Cierres viales por bloqueos en CDMX hoy

Integrantes de la colectiva “Hijas de la cannabis” llevarán a cabo una manifestación a las 12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque ubicada en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro alcaldía Cuauhtémoc y en el Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Por otra parte, el colectivo Plataforma 4:20 realizará una movilización a las 13:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Rodadas de ciclistas y motociclistas

Bandi2s CDMX llevarán a cabo una rodada a las 23:30 horas en Eje 1 Norte Av. Xochimilco y Calle Siete, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco (Provenientes de la escultura “Coyote Hambriento”)

A las 21:30 se reunirán en la Gasolinera Pemex de Calz. de la Viga No. 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc.

Los PI llevarán a cabo una rodada a las 06:00 horas en el Caballito de Reforma con rumbo a Paso de Cortés, Amecameca, Estado de México.

Colibrí es CDMX se reunirán a las 21:00 horas en Foro Hermanos Soler, Miguel Laurent No. 1156, colonia Portales Norte con destino a Ciénaga Grande, Av. Canal Nacional s/n, colonia Coapa, alcaldía Xochimilco.

Además se preve tráfico en algunas calles aledañas al Palacio de los Deportes, Frontón México, Monumento a la Revolución y el WTC por diversos eventos artísticos y culturales.

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