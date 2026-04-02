Bloqueos y rodadas provocan cierres viales en CDMX hoy jueves Santo
Aunque muchas personas salen de vacaciones en Semana Santa en la capital del país siguen habiendo movilizaciones sociales que provocan tráfico.
Hoy jueves 2 de abril se tienen previstas algunas movilizaciones sociales y eventos de esparcimiento que provocarán bloqueos en calles de la CDMX, conoce cuáles son las que se verán afectadas.
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Cierres viales por bloqueos en CDMX hoy
Integrantes de la colectiva “Hijas de la cannabis” llevarán a cabo una manifestación a las 12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque ubicada en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro alcaldía Cuauhtémoc y en el Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Por otra parte, el colectivo Plataforma 4:20 realizará una movilización a las 13:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
Rodadas de ciclistas y motociclistas
Bandi2s CDMX llevarán a cabo una rodada a las 23:30 horas en Eje 1 Norte Av. Xochimilco y Calle Siete, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco (Provenientes de la escultura “Coyote Hambriento”)
A las 21:30 se reunirán en la Gasolinera Pemex de Calz. de la Viga No. 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc.
Los PI llevarán a cabo una rodada a las 06:00 horas en el Caballito de Reforma con rumbo a Paso de Cortés, Amecameca, Estado de México.
Colibrí es CDMX se reunirán a las 21:00 horas en Foro Hermanos Soler, Miguel Laurent No. 1156, colonia Portales Norte con destino a Ciénaga Grande, Av. Canal Nacional s/n, colonia Coapa, alcaldía Xochimilco.
Además se preve tráfico en algunas calles aledañas al Palacio de los Deportes, Frontón México, Monumento a la Revolución y el WTC por diversos eventos artísticos y culturales.
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