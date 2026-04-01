Bloqueos paralizan calles de CDMX hoy; alternativas viales

A pesar de que son vacaciones en la CDMX se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en algunas alcaldías, te recomendamos tomar previsiones y salir con tiempo.

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Cierres viales por manifestaciones

Según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá afectaciones en:

Hay presencia de manifestantes en República de Cuba a la altura del Callejón Héroes del 57 alcaldía Cuauhtémoc como alternativa vial se recomienda José María Izazaga y Tacuba.

Refugio Franciscano, A.C. ubicado en l Carretera México -Toluca Km. 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa a las 11:00 horas se reunirá el Comité de apoyo al refugio.

A las 11:00 horas habrá una manifestación del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros en el Primer Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos del Poder Judicial de la Ciudad de México en Avenida Fray Servando Teresa de Mier No. 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc como alternativa se recomienda Eje 1 Oriente, José María Izazaga y Lorenzo Boturini.

Colectivo Plataforma 4:20 se manifestará a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Integrantes de la colectiva "Hijas de la cannabis" se manifestarán a las 12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Partido Comunista Revolucionario realizará una manifestación en Embajada de Pakistán ubicada en Blvd. de los Virreyes No. 1015, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Frente Nacional por las 40 horas se reunirá a las 16:00 horas en la Estación “General Anaya”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Dirección Taxqueña) en Calzada de Tlalpan y 20 de Agosto, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán.

Durante el día vecinos de Parque Lira realizarán una manifestación en la Sede de la Alcaldía Miguel Hidalgo en Av. Parque Lira No. 94, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

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