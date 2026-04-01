Date un chapuzón gratis en las UTOPÍAS de CDMX; hay albercas y toboganes por Semana Santa

Si quieres disfrutar de albercas, areneros, actividades deportivas y talleres lánzate al Santo Chapuzón de UTOPÍA Mixiuhca para que te refresques y pases un divertido momento en familia.

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Santo Chapuzón en UTOPÍA Mixiuhca

PILARES CDMX compartió una publicación para que las familias que estarán en la capital durante Semana Santa disfruten de muchas actividades y de las albercas en la UTOPÍA Mixiuhca.

Para poder ingresar es importante que lleves tu traje de baño, toalla y chanclas. Esta prohibido el ingreso de animales de compañía, asadores y bebidas alcohólicas o sustancias ilegales.

Fechas, lugar y horarios

Santo Chapuzón se llevará a cabo del 1 al 12 de abril de las 10:00 a las 18:00 horas en la Puerta 7 de Ciudad Deportiva. La estación de Metro más cercana es Puebla y Ciudad Deportiva de la línea 9.

Albercas gratis en CDMX

Desde el jueves 2 y hasta el domingo 5 de abril de las 10:00 a las 16:00 horas estarán abiertas de forma gratuita las albercas:

5 de mayo, en Tlatelolco.

Antonio Caso, en Morelos.

Guelatao, en la colonia Centro.

Morelos, en Peralvillo.

Deportivo Cuauhtémoc, en Buenavista.

Además, se habilitarán 11 albercas y toboganes, una playa artificial y piscinas de olas en las siguientes UTOPÍAS:

Ixtapalcalli

Libertad

Cuauhtlicalli

Quetzalcóatl

La Cascada

Teotongo

Olini

Papalotl

Tezontli

Atzintli

Huizachtepetl

Así que ya lo sabes si quieres armar un plan diferente y disfrutar de las vacaciones, lánzate a alguna de estas albercas.

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