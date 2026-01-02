inklusion.png Sitio accesible
Lista actualizada de los nuevos impuestos que entran en vigor en 2026

Este 1 de enero entraron en vigor los nuevos impuestos aplicables para todas y todos los mexicanos; hubieron cambios importantes de “último momento”.

Nuevos impuestos aplicables en 2026
Escrito por:  Yael Toribio

Este jueves 1 de enero entraron en vigor los nuevos impuestos aplicables a refrescos, sueros, cigarros y otros artículos en el país, lo cual representará un fuerte golpe para la economía de las y los mexicanos gracias a los pesos extras que deberán pagar a lo largo de este 2026.

Y es que la lista actualizada de los nuevos impuestos, quedó de la siguiente manera:

  • Refrescos: aumento de 3 pesos por litro
  • Sueros: aumento de 3 pesos
  • Videojuegos: se eliminaron los nuevos impuestos
  • Tabaco: nuevo impuesto del 25 al 100%

Así quedaron los impuestos para el próximo 2026 en México

