Viajar este 2026 será más caro por aumento del TUA en el AICM

Viajar es una de las mejores experiencias de la vida y si te gusta mucho conocer otras ciudades o países te tenemos malas noticias que afectarán tu bolsillo pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) confirmó el aumento en la Tarifa de Uso Aeroportuario o TUA este 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Aumenta TUA en el AICM

La TUA es el cargo que hacen los aeropuertos de México a todos los pasajeros por el uso de sus instalaciones y servicios como son salas de espera, seguridad, sanitarios y zonas de recreación.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la TUA de vuelos nacionales para este año será de 537.228 pesos; mientras que la de vuelos internacionales costará mil 20 pesos.

A estas tarifas se les aplicará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme a lo establecido en la legislación fiscal vigente y los montos podrían variar en los meses posteriores pues la TUA esta sujeta al tipo de cambio que publica en Banco de México (Banxico).

Recomendaciones para viajeros

Ante esta situación, las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros considerar el incremento de la TUA al momento de planear sus viajes.

También es importante adquirir boletos con anticipación y revisar cuidadosamente el desglose de costos para evitar sorpresas al momento de pagar.

Es importante que consideres los costos de traslado al aeropuerto para que tengas muy bien administrados tus gastos y no te excedas.

Pasajero pierde vuelo y termina preso por causar disturbios en Aeropuerto

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.