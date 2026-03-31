México se congela en primavera, estos son los pronósticos del clima hoy 31 de marzo

Lluvias con descargas eléctricas, un ambiente frío y hasta caída de granizo se pronostican para el clima de hoy martes 31 de marzo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque a México ya llegó la primavera, en el territorio continuará registrándose ambiente frío y heladas, además de lluvia, por lo que las autoridades llaman a la población abrigarse adecuadamente para evitar enfermedades.

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¿Cómo será el clima en el Valle de México?

Este martes el día comenzó lloviendo y con una temperatura de 8°Celsius en la zona sur de la Ciudad de México. La temperatura mínima para la capital será de 7°C y la máxima de 22°C.

En el caso del Estado de México (Edomex) se espera más frío, ya que reportará mínimas de 3 a 5° y una máxima de 18°C.

Para ambas entidades, se pronostica un día lluvioso con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de fuertes vientos.

¿Cómo será el clima en otros estados hoy?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco

Intervalos de chubascos en Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Lluvias aisladas en Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima

Servicios de emergencia trabajan para retirar árbol de cayó en la colonia Ciudad de los Deportes B

Heladas en México

Se pronostican heladas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango

en zonas serranas de Chihuahua y Durango Mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

en zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Recomendaciones por clima frío

El frío es uno de los factores más importantes para presencia de enfermedades, ya que baja las defensas, es por ello que las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente o ponerse varias capaz de ropa para proteger pulmones y nariz.

Ante conficiones climáticas frías, los especialistas también llaman a tomar mucha vitamina C, además de consumir frutas y verduras.

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