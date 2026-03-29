¡Adiós descuento del 50%! Este es el último día para pagar el agua más barato en CDMX

Si tienes adeudos en tu recibo de agua, esta es tu última oportunidad para ahorrar. El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) lanzó un programa de descuento del pago de este servicio que permite reducir hasta 50% en adeudos y hasta 100% en multas y recargos.

Si quieres aprovechar esta oportunidad para ponerte al corriente con el agua, te contamos que este descuento estará disponible por poco tiempo. Si te interesa, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos cuáles son las fechas clave que no puedes dejar pasar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Pago del agua CDMX: Fechas clave para aprovechar el 50% de descuento en multas y recargos

La medida busca incentivar el pago de adeudos y regularizar el servicio, especialmente para quienes tienen un pago de agua vencido o arrastran deudas de años anteriores.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el programa de descuentos pago de agua CDMX estará vigente solo hasta el 30 de abril de 2026. Durante este periodo, los usuarios pueden obtener:

Hasta 50% de descuento en adeudo de cuentas de uso doméstico (hogares y dueños de negocios locales)

en adeudo de cuentas de uso doméstico (hogares y dueños de negocios locales) Hasta 100% de descuento en multas, recargos y gastos de cobranza

El beneficio aplica principalmente para quienes tienen deudas atrasadas en su recibo del agua y desean regularizar su situación sin pagar el monto completo.

Además, el trámite es sencillo y lo puedes hacer desde tu casa, mediante el sistema de pago agua CDMX en línea.

✨ Regulariza tu cuenta de agua, realiza el trámite completo desde tu casa en minutos. 🏠



Ingresa a https://t.co/w3pcBwzgQm#TramiteSinFila #TrámitesSEGIAGUA #AlCorrienteConElAgua pic.twitter.com/yZb6cwviso — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 29, 2026

¿Cuáles son los requisitos para pagar menos de agua en abril?

Para acceder al descuento en el pagar recibo de agua, es importante cumplir con algunos requisitos básicos:

Contar con adeudos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2021 a 2025

Contar con llave CDMX

No tener adeudos por el suministro de agua correspondientes al 2026

Aceptar el Acuerdo de Términos y Condiciones

Este tipo de programas también busca evitar sanciones mayores o posibles restricciones en el servicio, por lo que autoridades recomiendan no dejar pasar la oportunidad.

Pasos para hacer el pago del agua con descuento

Ingresa a este ENLACE

Consulta tu cuenta que viene en tu recibo de agua

que viene en tu recibo de agua Haz el pago correspondiente con descuento

OJO: Para hacerlo necesitas contar con tu Llave CDMX. Obtenla en este ENLACE.

Recuerda que si prefieres hacer el trámite de manera presencial, puedes hacerlo en la oficina de Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) más cercana a tu domicilio. Puedes consultar las ubicaciones en este ENLACE. No olvides presentarte con tu Boleta de agua y tu Cuenta Llave.

Aprovecha los últimos días de descuentos en el pago de agua y ponte al corriente.