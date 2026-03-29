Bloqueos, marchas, rodadas y conciertos que afectarán la movilidad de CDMX hoy 29 de marzo

La Ciudad de México (CDMX) vivirá este domingo 29 de marzo de 2026, en el marco del Domingo de Ramos, una jornada con intensa actividad social, cultural y deportiva que provocará afectaciones viales y bloqueos en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se tienen programadas 49 movilizaciones entre concentraciones, rodadas y eventos masivos.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este domingo 29 de marzo, en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/pqg9zuPkts — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

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¿Qué alcaldías tendrán más afectaciones viales este domingo?

Las demarcaciones con mayor impacto en la movilidad serán:



Cuauhtémoc

Zonas afectadas: Paseo de la Reforma, Ángel de la Independencia, Hemiciclo a Juárez y Zócalo Principal motivo: concentraciones sociales y eventos culturales

Iztacalco

Zonas afectadas: Palacio de los Deportes y Autódromo Hermanos Rodríguez Principal motivo: conciertos y actividades deportivas

Iztapalapa

Principal motivo: inicio de representaciones de Semana Santa

Xochimilco

Principal motivo: ferias tradicionales y asambleas comunitarias

Miguel Hidalgo

Zonas afectadas: Auditorio Nacional y Parque Bicentenario Principal motivo: eventos deportivos y espectáculos



Taxistas anuncian bloqueos en accesos del AICM

Marchas, rodadas y ciclotón CDMX: rutas afectadas en Domingo de Ramos

Durante el día se desarrollarán distintas movilizaciones que impactarán la circulación:



Marchas y concentraciones

Protestas frente a la antigua sede diplomática de Estados Unidos Movilización en el Hemiciclo a Juárez por la visibilidad de la comunidad trans Asambleas en Cuajimalpa Jornadas informativas y actividades sociales en Xochimilco

Rodadas y ciclotón

Ciclotón en avenidas como Patriotismo, Río Churubusco y Paseo de la Reforma Rodadas ciclistas hacia el Bosque de Chapultepec Recorridos hacia Tulyehualco por eventos tradicionales Rodada nocturna de motociclistas desde Xochimilco al centro



Carreteras y autopistas reportan caos vial hoy 29 de marzo por bloqueos y accidentes en Semana Santa Tramos de Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí presentan cierres parciales y reducción de carriles; revisa el reporte vial antes de encender el motor. 29 marzo, 2026

Eventos y conciertos hoy en CDMX que afectarán el tráfico

La carga vehicular aumentará por la tarde y noche debido a eventos masivos:



Concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes

en el Palacio de los Deportes Presentación de Remmy Valenzuela en el Auditorio Nacional

Desfile de carnavales



Ruta: Monumento a la Revolución a Zócalo

Vialidades afectadas: Avenida Juárez y 5 de Mayo

Ante este panorama, autoridades capitalinas recomiendan anticipar traslados, utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar contratiempos durante este domingo con intensa movilidad en la capital.

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