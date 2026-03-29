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Carreteras y autopistas reportan caos vial hoy 29 de marzo por bloqueos y accidentes en Semana Santa

Bloqueos, marchas, rodadas y conciertos que afectarán la movilidad de CDMX hoy 29 de marzo

Evita multas y retrasos: consulta la ruta del Ciclotón y los horarios de los principales conciertos que complicarán el tránsito este 29 de marzo.

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SSC reporta actividad intensa en Cuauhtémoc, Iztacalco y Xochimilco por desfiles, rodadas y eventos deportivos|Jesús Arias | adn Noticias

Escrito por: Ximena Ochoa

La Ciudad de México (CDMX) vivirá este domingo 29 de marzo de 2026, en el marco del Domingo de Ramos, una jornada con intensa actividad social, cultural y deportiva que provocará afectaciones viales y bloqueos en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se tienen programadas 49 movilizaciones entre concentraciones, rodadas y eventos masivos.

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¿Qué alcaldías tendrán más afectaciones viales este domingo?

Las demarcaciones con mayor impacto en la movilidad serán:

  • Cuauhtémoc
    • Zonas afectadas: Paseo de la Reforma, Ángel de la Independencia, Hemiciclo a Juárez y Zócalo
    • Principal motivo: concentraciones sociales y eventos culturales
  • Iztacalco
    • Zonas afectadas: Palacio de los Deportes y Autódromo Hermanos Rodríguez
    • Principal motivo: conciertos y actividades deportivas
  • Iztapalapa
    • Principal motivo: inicio de representaciones de Semana Santa
  • Xochimilco
    • Principal motivo: ferias tradicionales y asambleas comunitarias
  • Miguel Hidalgo
    • Zonas afectadas: Auditorio Nacional y Parque Bicentenario
    • Principal motivo: eventos deportivos y espectáculos

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Marchas, rodadas y ciclotón CDMX: rutas afectadas en Domingo de Ramos

Durante el día se desarrollarán distintas movilizaciones que impactarán la circulación:

  • Marchas y concentraciones
    • Protestas frente a la antigua sede diplomática de Estados Unidos
    • Movilización en el Hemiciclo a Juárez por la visibilidad de la comunidad trans
    • Asambleas en Cuajimalpa
    • Jornadas informativas y actividades sociales en Xochimilco
  • Rodadas y ciclotón
    • Ciclotón en avenidas como Patriotismo, Río Churubusco y Paseo de la Reforma
    • Rodadas ciclistas hacia el Bosque de Chapultepec
    • Recorridos hacia Tulyehualco por eventos tradicionales
    • Rodada nocturna de motociclistas desde Xochimilco al centro

Eventos y conciertos hoy en CDMX que afectarán el tráfico

La carga vehicular aumentará por la tarde y noche debido a eventos masivos:

  • Concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes
  • Presentación de Remmy Valenzuela en el Auditorio Nacional

Desfile de carnavales

  • Ruta: Monumento a la Revolución a Zócalo
  • Vialidades afectadas: Avenida Juárez y 5 de Mayo

Ante este panorama, autoridades capitalinas recomiendan anticipar traslados, utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar contratiempos durante este domingo con intensa movilidad en la capital.

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