Bloqueos, marchas, rodadas y conciertos que afectarán la movilidad de CDMX hoy 29 de marzo
Evita multas y retrasos: consulta la ruta del Ciclotón y los horarios de los principales conciertos que complicarán el tránsito este 29 de marzo.
La Ciudad de México (CDMX) vivirá este domingo 29 de marzo de 2026, en el marco del Domingo de Ramos, una jornada con intensa actividad social, cultural y deportiva que provocará afectaciones viales y bloqueos en distintos puntos de la capital.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se tienen programadas 49 movilizaciones entre concentraciones, rodadas y eventos masivos.
#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este domingo 29 de marzo, en la #CiudadDeMéxico.— SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026
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¿Qué alcaldías tendrán más afectaciones viales este domingo?
Las demarcaciones con mayor impacto en la movilidad serán:
- Cuauhtémoc
- Zonas afectadas: Paseo de la Reforma, Ángel de la Independencia, Hemiciclo a Juárez y Zócalo
- Principal motivo: concentraciones sociales y eventos culturales
- Iztacalco
- Zonas afectadas: Palacio de los Deportes y Autódromo Hermanos Rodríguez
- Principal motivo: conciertos y actividades deportivas
- Iztapalapa
- Principal motivo: inicio de representaciones de Semana Santa
- Xochimilco
- Principal motivo: ferias tradicionales y asambleas comunitarias
- Miguel Hidalgo
- Zonas afectadas: Auditorio Nacional y Parque Bicentenario
- Principal motivo: eventos deportivos y espectáculos
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Marchas, rodadas y ciclotón CDMX: rutas afectadas en Domingo de Ramos
Durante el día se desarrollarán distintas movilizaciones que impactarán la circulación:
- Marchas y concentraciones
- Protestas frente a la antigua sede diplomática de Estados Unidos
- Movilización en el Hemiciclo a Juárez por la visibilidad de la comunidad trans
- Asambleas en Cuajimalpa
- Jornadas informativas y actividades sociales en Xochimilco
- Rodadas y ciclotón
- Ciclotón en avenidas como Patriotismo, Río Churubusco y Paseo de la Reforma
- Rodadas ciclistas hacia el Bosque de Chapultepec
- Recorridos hacia Tulyehualco por eventos tradicionales
- Rodada nocturna de motociclistas desde Xochimilco al centro
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Eventos y conciertos hoy en CDMX que afectarán el tráfico
La carga vehicular aumentará por la tarde y noche debido a eventos masivos:
- Concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes
- Presentación de Remmy Valenzuela en el Auditorio Nacional
Desfile de carnavales
- Ruta: Monumento a la Revolución a Zócalo
- Vialidades afectadas: Avenida Juárez y 5 de Mayo
Ante este panorama, autoridades capitalinas recomiendan anticipar traslados, utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar contratiempos durante este domingo con intensa movilidad en la capital.
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