Carreteras y autopistas reportan caos vial hoy 29 de marzo por bloqueos y accidentes en Semana Santa

Este domingo 29 de marzo, en el arranque del periodo vacacional de Semana Santa y en pleno Domingo de Ramos, diversas autopistas y carreteras del país registran complicaciones viales derivadas de bloqueos, accidentes, condiciones climáticas adversas y una alta carga vehicular por la salida masiva de viajeros.

De acuerdo con reportes de autoridades carreteras, varios tramos presentan cierres parciales, reducción de carriles y tránsito lento, principalmente en estados como Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Morelos.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuacnopalan - Oaxaca, km 237, dirección Oaxaca. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (servicios periciales). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 29, 2026

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¿Qué carreteras presentan bloqueos, tráfico y afectaciones hoy 29 de marzo?

Las principales vialidades con incidentes este domingo son:



Autopista Córdoba–Veracruz : registra lluvia a la altura de la caseta Paso del Toro, lo que reduce la visibilidad. Además, en el km 67 (dirección Córdoba) hay reducción de carriles por un accidente

: registra lluvia a la altura de la caseta Paso del Toro, lo que reduce la visibilidad. Además, en el km 67 (dirección Córdoba) hay reducción de carriles por un accidente Carretera Xalapa– Veracruz

Autopista La Tinaja–Isla : en el km 102 (dirección Isla) el accidente ya fue atendido, pero persiste carga vehicular

: en el km 102 (dirección Isla) el accidente ya fue atendido, pero persiste carga vehicular Autopista Cuacnopalan-Oaxaca : en el km 237, dirección Oaxaca, continúa con reducción de carriles

: en el km 237, dirección Oaxaca, continúa con reducción de carriles Autopista Puente de Ixtla–Iguala : en el km 57 se registró circulación intermitente por accidente; el tránsito ya fue restablecido

: en el km 57 se registró circulación intermitente por accidente; el tránsito ya fue restablecido Libramiento Noreste de Querétaro

Carretera San Luis Potosí–Matehuala: reducción de carriles cerca del km 164.5 por accidente vial

Comerciante pierde su camioneta por violencia en Guanajuato

Accidentes y cierres parciales afectan circulación en varios estados este domingo

Las afectaciones coinciden con el incremento de movilidad por las vacaciones de Semana Santa, uno de los periodos con mayor flujo vehicular en México.

Autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional mantienen operativos en distintos puntos para agilizar la circulación y atender emergencias.

En varios de los tramos, los incidentes ya fueron atendidos; sin embargo, la carga vehicular continúa debido a la alta afluencia de automovilistas que salieron desde el viernes o durante este fin de semana.

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Recomendaciones para viajar en Semana Santa

Autoridades exhortan a los automovilistas a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse informados sobre las condiciones del camino.

Además, recomiendan salir con anticipación, revisar el estado del vehículo y considerar rutas alternas, especialmente en zonas donde se presentan lluvias, ya que estas condiciones pueden incrementar el riesgo de accidentes.



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