Prevén 11 bloqueos que provocarán tráfico pesado en CDMX hoy viernes

En la CDMX hoy viernes se llevarán a cabo bloqueos y movilizaciones sociales que afectarán la circulación vial en diferentes alcaldías, y para que tomes previsiones te decimos qué calles tendrán cierres para que busques alternativas viales.

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Calles cerradas por manifestaciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Agenda de Movilizaciones dio a conocer que habrá afectaciones en:

Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc a las 06:30 horas.

Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 07:30 horas.

Primer Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos del Poder Judicial de la Ciudad de México en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

Cineteca Nacional de México ubicada en Av. México Coyoacán No. 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez y en Reclusorio Preventivo Varonil Sur ubicado en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco a las 11:00 horas.

Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Canchas Públicas de Fútbol en Av. Antonio Delfín Madrigal y Jecuite, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán a las 15:00 horas.

Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en el Kiosko del Pueblo de San Pedro Cuajimalpa en Av. Juárez y Av. México, colonia Pueblo de San Pedro Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa a las 17:00 horas.

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