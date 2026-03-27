Prevén 11 bloqueos que provocarán tráfico pesado en CDMX hoy viernes
¡Por fin es viernes! Pero habrá movilizaciones sociales que provocarán tráfico pesado en algunas zonas de la capital.
En la CDMX hoy viernes se llevarán a cabo bloqueos y movilizaciones sociales que afectarán la circulación vial en diferentes alcaldías, y para que tomes previsiones te decimos qué calles tendrán cierres para que busques alternativas viales.
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Calles cerradas por manifestaciones
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Agenda de Movilizaciones dio a conocer que habrá afectaciones en:
Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc a las 06:30 horas.
Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 07:30 horas.
Primer Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos del Poder Judicial de la Ciudad de México en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.
Cineteca Nacional de México ubicada en Av. México Coyoacán No. 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez y en Reclusorio Preventivo Varonil Sur ubicado en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco a las 11:00 horas.
Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.
Canchas Públicas de Fútbol en Av. Antonio Delfín Madrigal y Jecuite, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán a las 15:00 horas.
Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en el Kiosko del Pueblo de San Pedro Cuajimalpa en Av. Juárez y Av. México, colonia Pueblo de San Pedro Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa a las 17:00 horas.
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