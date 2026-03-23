Se va el agua en CDMX; estas son las 3 alcaldías afectadas esta semana

¿Tienes agua en tu casa? La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que, durante la última semana de marzo, se registrarán cortes de agua en tres alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

Durante esta semana, se llevarán a cabo diversos trabajos de mantenimiento y reparación en la infraestructura hidráulica, por lo que se registrará una disminución en el suministro de agua potable en diversas colonias de la CDMX. ¿Te toca?

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Corte de agua en la alcaldía Gustavo A. Madero

El corte de agua en la alcaldía Gustavo A. Madero se llevó a cabo este lunes 23 de marzo, debido a los trabajos de reparación de una fuga en la calle Tabasco esquina San Luis, colonia Chalma de Guadalupe. Por esta razón, se llevó a cabo una interrupción total del suministro.

La Segiagua adelantó que se restablecería el servicio en punto de las 18:00 horas. No obstante, recordó a los vecinos de Iztacalco que, en caso de requerirlo, podrían solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @TuAlcaldiaGAM:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación de una fuga en la calle de Tabasco esquina San Luis, colonia Chalma de Guadalupe.



🛠️ Se prevé una interrupción en el… pic.twitter.com/fnLZh83gFX — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 23, 2026

Corte de agua en la alcaldía Iztacalco

En el caso de la alcaldía Iztacalco, la Segiagua informó que su equipo técnico realizará trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora Viga 4. Por lo que, habrá una disminución de suministro en la colonia Campamento 2 de Octubre, a partir del martes 24 de marzo, en punto de las 10:00 horas.

Sin embargo, el suministro se restablecerá el mismo día martes, alrededor de las 18:00 horas.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @IztacalcoAl:



👷‍♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA realizará trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora Viga 4.



🛠️ Se mantendrá el suministro de agua potable aunque con baja presión en la colonia… pic.twitter.com/bPXGExWHj0 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 23, 2026

Corte de agua en al alcaldía Miguel Hidalgo

En la alcaldía Miguel Hidalgo, personal de la Segiagua suspendió la operación del Pozo Viaducto, para llevar a cabo trabajos de reparación, debido a una falla eléctrica. Por este motivo, los vecinos de la colonia Escandón sufrirán una disminución en el suministro de agua potable en sus hogares.

La reducción del servicio de agua se registró a partir del 22 de marzo y se restablecerá hasta el martes 24 de marzo.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA trabaja en la reparación de una falla eléctrica en el Pozo Viaducto por lo que se suspende su operación.



🛠️Se prevé una disminución en el… pic.twitter.com/yJiEHNQhfc — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 22, 2026

Recomendaciones en caso de corte de agua en la CDMX

Si vives en alguna de las colonias afectadas por el corte de agua en la CDMX, te recomendamos que sigas los siguientes consejos:

Llena cisternas, tinacos, tambos, ollas y garrafones. Tapa los recipientes para evitar focos de infección

Adelanta el lavado de ropa y trastes para no acumular

Guarda el agua de la ducha o de lavar frutas/verduras para el escusado

Utiliza gel antibacterial y evita el uso de la lavadora

Recuerda que si la falta de agua se prolonga, puedes solicitar pipas a través de la Línea H2O en el *426.