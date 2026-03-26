Cierres en avenidas principales por marchas y bloqueos de la CNTE en CDMX hoy

Durante todo el día de hoy se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes zonas de la CDMX por lo que te recomendamos buscar alternativas viales para evitar el tráfico vehicular.

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Dos marchas colapsan calles de la capital

Con base en la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este jueves dos marchas que provocarán cortes a la circulación en:

Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez a las 16:00 horas, donde madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestarán.

Docentes, padres de familia y alumnos de la Escuela Preparatoria oficial 343 llevarán a cabo movilizaciones durante el día del Hemiciclo a Juárez rumbo a la Secretaría de Gobernación.

Lista de calles cerradas por manifestaciones

Las vialidades con afectaciones serán:

06:30 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicado en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

09:00 horas en Plaza Comunitaria “San José Villa Milpa Alta" en Av. Jalisco Oriente y Av. México Norte, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

09:20 horas en Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes ubicado en Dr. Liceaga No. 93, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Embajada de los Estados Unidos de América en Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

13:30 horas en Escuela Nacional de Antropología e Historia en Periférico Sur y Zapote, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan

14:00 horas en Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 horas en Sede del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana ubicada en Calz. de Tlalpan No. 1036, colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez.

19:00 horas en Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

19:30 horas en Galería König Yautepec No. 111, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

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