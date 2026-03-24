Caos y retrasos de hasta 20 minutos hoy 24 de marzo en Metro y Metrobús CDMX; retiran tren en la Línea B

La mañana de este martes 24 de marzo se registran importantes retrasos en diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), lo que ha provocado saturación en andenes y trenes, así como molestias entre los usuarios que se dirigen a sus actividades.

De acuerdo con reportes ciudadanos y mensajes oficiales del propio Metro, las demoras alcanzan entre los 10 y 20 minutos en varias rutas clave, afectando la movilidad en distintos puntos de la capital.

#MetroAlMomento:

Las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy 24 de marzo?

La situación más complicada se reporta en varias líneas del sistema:



Línea B : retrasos de entre 15 y 20 minutos. El Metro CDMX informó que ya se agiliza la circulación tras retirar un tren para revisión

: El Metro CDMX informó que ya se agiliza la circulación tras retirar un tren para revisión Línea 9 : demoras de aproximadamente 15 minutos , especialmente en la estación Chabacano con dirección a Pantitlán

: , especialmente en la estación Chabacano con dirección a Pantitlán Línea 8 : retrasos superiores a los 15 minutos , con alta concentración de usuarios

: , con alta concentración de usuarios Línea 3 : tiempos de espera de entre 10 y 15 minutos

: Línea 2: demoras cercanas a los 15 minutos, afectando traslados hacia el centro de la ciudad

A través de sus canales oficiales, el Metro CDMX pidió a los pasajeros seguir las indicaciones del personal y permitir el cierre adecuado de puertas para agilizar el servicio.

Caos en el Metro CDMX por cierre de estaciones en la Línea 2

Estaciones cerradas en el Metro CDMX hoy

Además de los retrasos, el sistema de transporte informó sobre el cierre de algunas estaciones importantes:

Las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso debido a trabajos de rehabilitación.

En ambos puntos no se permite el ascenso ni descenso de personas usuarias, por lo que se recomienda tomar previsiones y buscar rutas alternas. Estas afectaciones se suman a los retrasos reportados, lo que complica aún más la movilidad en horas de alta demanda.

8M: Casi 6 mil mujeres trabajan en el Metro CDMX, su papel es fundamental en la operación del sistema En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) destaca el desempeño femenino en todo el organismo. 07 marzo, 2026

¿Hay afectaciones en el Metrobús CDMX hoy?

A diferencia del Metro CDMX, el sistema Metrobús de la Ciudad de México opera con normalidad hasta el momento. No se han reportado interrupciones ni retrasos significativos en sus distintas líneas, lo que lo convierte en una alternativa para los usuarios que buscan evitar las complicaciones en el STC.

Sin embargo, debido a la alta demanda que suele generarse cuando el Metro presenta fallas, se recomienda salir con mayor anticipación y considerar otras opciones de transporte.

Autoridades capitalinas mantienen monitoreo constante del servicio y se espera que en las próximas horas se regularice la circulación en las líneas afectadas.

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