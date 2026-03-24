Calles colapsadas por marcha y bloqueos de activistas y trabajadores del campo en CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC( a través de la Agenda de Movilizaciones dio a conocer en qué alcaldías se llevarán a cabo marchas y bloqueos hoy martes 24 de marzo, así que si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones.

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Marcha de trabajadores del campo

Integrantes de la Central de trabajadoras y trabajadores de la ciudad y del campo realizarán una marcha a las 17:00 horas del Monumento a la Revolución ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc rumbo al Zócalo Capitalino en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

¿En dónde habrá bloqueos en CDMX?

Además, se tienen previstas manifestaciones en:

Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 06:00 horas.

Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc a las 06:30 horas.

Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México en Medellín No. 202, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.

Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Zócalo Capitalino ubicado en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Periférico Sur No. 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan durante el día.

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