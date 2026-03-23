Metro y Metrobús CDMX inician el lunes 23 de marzo con reportes de saturación y cierres en estaciones clave

La mañana de este lunes 23 de marzo comenzó con afectaciones en el transporte público de la capital, donde usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) reportaron retrasos de hasta 15 minutos en diversas líneas, además de estaciones cerradas por trabajos de rehabilitación.

#MetroAlMomento:

Las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



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¿Qué líneas del Metro CDMX tienen retrasos hoy 23 de marzo?

De acuerdo con reportes oficiales y testimonios de usuarios, estas son las líneas con afectaciones:



Línea 3 del Metro CDMX : retrasos de hasta 15 minutos . El Metro informó que ya se trabaja para agilizar la salida de trenes desde terminales

: . El Metro informó que ya se trabaja para agilizar la salida de trenes desde terminales Línea B del Metro CDMX : demoras superiores a 15 minutos y saturación en estaciones

: y saturación en estaciones Línea A del Metro CDMX: retrasos mayores a 15 minutos durante la mañana

Ante esta situación, el organismo pidió a los usuarios permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden de los vagones y usar la palanca de emergencia solo en caso necesario.

Caos en el Metro CDMX por cierre de estaciones en la Línea 2

Estaciones cerradas en el Metro CDMX: lista actualizada

El Metro CDMX también informó sobre estaciones sin servicio por trabajos de rehabilitación:



Línea 2 del Metro CDMX: estación San Antonio Abad permanece cerrada, aunque la línea opera de Cuatro Caminos a Tasqueña en ambos sentidos

permanece cerrada, aunque la línea opera de Cuatro Caminos a Tasqueña en ambos sentidos Línea 7 del Metro CDMX: la estación Auditorio continúa cerrada hasta nuevo aviso

En ambos casos no hay ascenso ni descenso de pasajeros, por lo que se recomienda buscar rutas alternas.

Adiós a tu ruta de siempre; estos son los microbuses que ya no circularán en el Oriente y Centro de CDMX La Semovi confirma la salida de más de 100 unidades obsoletas; revisa aquí si tu trayecto cotidiano cambiará a partir de ahora y qué alternativas tomar. 22 marzo, 2026

Metrobús CDMX también registra retrasos en Línea 5

Por su parte, el Metrobús CDMX también presentó complicaciones en su operación:



Línea 5 del Metrobús CDMX: retrasos de más de 15 minutos, pese a que las pantallas indicaban tiempos menores

El sistema explicó que las unidades se incorporan de forma paulatina conforme a la programación matutina, lo que ha generado desfases en la frecuencia del servicio.

Las afectaciones de este lunes reflejan los retos del transporte público en la capital durante horas pico. Autoridades recomiendan tomar previsiones, salir con anticipación y mantenerse informados para evitar contratiempos.

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