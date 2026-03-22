Adiós a tu ruta de siempre; estos son los microbuses que ya no circularán en el Oriente y Centro de CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, puso en marcha un nuevo proceso de retiro de microbuses en la capital del país como parte del plan de modernización del transporte público.

La medida impactará directamente a usuarios de varias rutas en el oriente y centro de la capital, por lo que autoridades ya detallaron cuáles serán los trayectos afectados y las opciones de sustitución.

El programa forma parte de la meta de eliminar unidades obsoletas hacia 2030 y sustituirlas por transporte más seguro y, en su mayoría, eléctrico.

¡Arrancamos con la chatarrización de 220 microbuses obsoletos del transporte público concesionado!



En la #CapitalDeLaTransformación estamos apostando por transformar la movilidad con unidades más seguras, modernas y sustentables. Por ello, hago un llamado a las y los… pic.twitter.com/DZLaiGumXQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 19, 2026

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¿Qué rutas de microbuses serán retiradas en CDMX?

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que las primeras afectaciones se concentrarán en dos rutas clave:



Ruta 1 (32 unidades fuera de circulación):

De Eduardo Molina a Hospital General De Manchuria a Metro Hidalgo De Oceanía a Metro Revolución

(32 unidades fuera de circulación): Ruta 22 (87 unidades retiradas):

Del Bordo de Xochiaca por Calle 6 hacia Valerio Trujano (Centro Histórico) De Calle 7 a Valerio Trujano De Metro Zaragoza a Valerio Trujano De la colonia Voceadores a la Alameda Central

(87 unidades retiradas):

Estas rutas conectan zonas de alta demanda, por lo que el retiro de unidades será gradual para evitar afectaciones mayores a los usuarios.

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¿Qué transporte sustituirá a los microbuses?

Las autoridades capitalinas aseguraron que las unidades retiradas serán reemplazadas por opciones más modernas. Entre ellas destacan:



Trolebuses eléctricos (ya operan 18 sencillos y 26 articulados)

(ya operan 18 sencillos y 26 articulados) Autobuses nuevos en corredores estratégicos

Vagonetas en zonas con alta demanda

Además, en Xochimilco ya se integraron 126 autobuses y 16 vagonetas para reorganizar el servicio y reducir la saturación.

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¿Cómo afectará a los usuarios y qué alternativas hay?

Aunque el retiro de microbuses puede generar ajustes temporales, el gobierno capitalino prevé que el impacto sea controlado. Las principales alternativas para los usuarios serán:



Uso de nuevas unidades eléctricas en los mismos corredores

en los mismos corredores Reorganización de rutas para mejorar tiempos de traslado

Mayor capacidad en transporte existente

Las autoridaqdes señalaron que estas acciones también buscan mejorar la experiencia de movilidad rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se espera una mayor afluencia de visitantes.

Las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los anuncios oficiales sobre cambios de rutas, paradas y nuevos servicios, ya que la transición será progresiva durante 2026.

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