¡Premio Mayor, Premio Mayor! Lotería Nacional abre convocatoria para niños gritones 2026; requisitos y fecha de registro

¿Te imaginas ser la voz que anuncia el “¡Premio Mayor!” en México? La Lotería Nacional abrió su convocatoria para niños gritones, una de las tradiciones más emblemáticas del país. Si tienes buena dicción, voz potente y te apasiona brillar en el escenario, esta puede ser tu oportunidad de formar parte de los sorteos oficiales.

La convocatoria ya está disponible y está dirigida a niñas y niños que quieran integrarse a este histórico rol, encargado de cantar los números ganadores en los sorteos. En adn Noticias, te contamos los requisitos, fechas clave y cuánto podría ganar tu pequeño si resulta seleccionado.

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Requisitos para ser niño gritón de la Lotería Nacional; fechas clave

Para formar parte del grupo de niños gritones de la Lotería Nacional, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos básicos que garanticen su desempeño en el escenario. Entre los principales puntos destacan:

Tener entre 8 y 11 años de edad

Promedio mínimo de 8

Copia de CURP

Cartilla de vacunación

Original del acta de nacimiento

Constancia de servicio médico

Carta de buena conducta de la escuela

Certificado médico de buena salud

Original y copia de boleta de calificaciones

Voz clara y audible para el público en general

2 fotografías tamaño infantil a color

INE de padres o tutores

Comprobante de domicilio

Disponibilidad de horario

¿Cómo hacer el registro para ser niño gritón de la Lotería Nacional?

Esta convocatoria forma parte de una tradición que lleva décadas en México, donde los niños gritones son pieza clave para dar transparencia y emoción a cada sorteo. Las fechas clave del registro son las siguientes:

Debes acudir a la gerencia de Sorteos Tradicionales, ubicada en Calle Tomas Alva Edison #15, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX. Planta Baja. Tel. 55 51 40 70 00 ext. 2241 y 2246.

La fecha límite para hacer tu registro y convertirte en niño gritón de la Lotería Nacional es el próximo 30 de junio de 2026.

¿Cuánto ganan los niños gritones de la Lotería Nacional?

Uno de los aspectos que más llama la atención es el ingreso que pueden recibir los niños gritones. Aunque no se trata de un salario fijo como tal, sí reciben un apoyo económico por su participación en los sorteos.

Además del incentivo económico, los seleccionados obtienen experiencia en oratoria, disciplina escénica y trabajo en equipo. También forman parte de una tradición cultural reconocida a nivel nacional, lo que representa un orgullo tanto para ellos como para sus papás.

En algunos casos, los niños gritones pueden permanecer varios años en el programa, participando en diferentes sorteos como el tradicional “Premio Mayor”, uno de los más esperados por los mexicanos.

La convocatoria para niños gritones de la Lotería Nacional es una oportunidad única para quienes sueñan con estar en el escenario y formar parte de la historia de los sorteos en México. Si tu hijo o hija cumplen con los requisitos, haz el registro,pues este podría ser el inicio de una experiencia inolvidable.