Pagó $10 por un boleto de lotería abandonado y terminó ganando $12 millones de dólares

Robert Gawlitza , el gerente de un Circle K en Scottsdale, Arizona, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que aprovechó un boleto de lotería abandonado para reclamar un premio de $12.8 millones de dólares. Sin embargo, lo que parecía el golpe de suerte de su vida se ha convertido en una batalla legal sin precedentes.

Todo comenzó el 24 de noviembre de 2024, cuando un cliente llegó a la tienda y solicitó imprimir boletos para el sorteo de esa noche, correspondiente al juego The Pick de la Lotería de Arizona. El empleado imprimió $85 dólares en boletos de $1 dólar, pero el cliente solo pagó $60, dejando los 25 boletos restantes sobre el mostrador sin reclamarlos.

Los boletos abandonados permanecieron en la tienda toda la noche. A la mañana siguiente, el gerente Robert Gawlitza se enteró de que el boleto ganador había sido impreso en su local y, según la demanda, revisó los tickets sobrantes hasta encontrar el premio mayor. Los números ganadores fueron 3, 13, 14, 15, 19 y 26.

¿Cómo obtuvo el gerente el boleto de lotería ganador de $12.8 millones?

Lo que más llamó la atención fue la forma en que Robert Gawlitza procedió para quedarse con el boleto. Según los documentos judiciales, el gerente fichó su salida del turno, se quitó el uniforme de Circle K y le pidió a otro empleado que le cobrara los tickets sobrantes —incluyendo el ganador— por un total de apenas $10 dólares.

Después de comprarlos, firmó el boleto premiado, según reportó KPNX. Sin embargo, la gerencia corporativa de Circle K se enteró rápidamente de la transacción y ordenó que el ticket fuera resguardado en las oficinas centrales de la empresa, a la espera de que un juez determine quién es el legítimo dueño.

El premio de $12.8 millones representa el cuarto mayor en la historia de The Pick en Arizona y el más grande desde 2019. El ganador legítimo tiene hasta el 23 de mayo de 2026 —es decir, 180 días desde el sorteo— para reclamar el premio.

La demanda por el boleto abandonado que tiene al gerente en el ojo del huracán

Circle K presentó una demanda de interpleader ante el Tribunal Superior del Condado de Maricopa el 21 de febrero de 2026, nombrando como demandados tanto a Robert Gawlitza como a la propia Lotería de Arizona. La empresa no está reclamando el premio para sí misma de forma directa, sino que pide al tribunal que determine quién es el dueño legal del boleto y quién tiene derecho a cobrar los $12.8 millones.

En su demanda, Circle K hace referencia al Código Administrativo de Arizona, el cual establece que cuando un minorista genera un boleto de lotería que un cliente rechaza o deja sin pagar, y el ticket no es revendido, ese boleto se convierte en propiedad del minorista. Esta interpretación fue respaldada por el representante estatal Jeff Weninger, quien confirmó a AZFamily que dicha norma está en el reglamento administrativo del estado.

La Lotería de Arizona reconoció que nunca había enfrentado una situación similar. Su portavoz señaló: "Esta es una situación única y no tenemos conocimiento de ningún litigio previo de este tipo". El exdirector ejecutivo de la Lotería de Arizona, Gregg Edgar, también declaró que jamás había visto algo así en su trayectoria.