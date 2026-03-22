¡No te enojes! Hora EXACTA en la que habrá agua en colonias de Tláhuac este domingo 22 de marzo

¿Te quedaste sin agua? Si eres de los capitalinos que se quedaron sin agua en la alcaldía Tláhuac, te contamos que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) llevó a cabo un corte de agua programado que dejó sin suministro a decenas de familias hasta por 48 horas.

Si aún no tienes agua, en adn Noticias, te informamos cuál es la hora exacta en la que se restablecerá el servicio de agua potable en esta zona de la Ciudad de México (CDMX).

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¿Dónde se reporta falta de agua en CDMX?

A través de sus redes sociales, la SEGIAGUA informó a los habitantes de la alcaldía Tláhuac que, a partir del viernes 20 de marzo, se llevarían a cabo trabajos de reparación de una fuga de 20” en la línea que alimenta el Rebombeo Tláhuac.

Por esta razón, los trabajadores de la SEGIAGUA tuvieron que llevar a cabo una interrupción en el suministro de agua potable en la siguiente zona:

Colonias y barrios del Pueblo de San Pedro Tláhuac.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlahuacRenace:



👷‍♀️ El personal técnico de SEGIAGUA realiza trabajos de reparación de una fuga de 20” en la línea que alimenta el Rebombeo Tláhuac.



🛠️Se prevé una interrupción en el suministro… pic.twitter.com/5wPbwqzDsj — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 21, 2026

¿A qué hora regresa el agua en la alcaldía Tláhuac hoy 22 de marzo?

Si vives en la alcaldía Tláhuac y te quedaste sin agua, no te preocupes, porque de acuerdo con lo informado por la SEGIAGUA, ya existe una hora exacta en la que los vecinos del Pueblo de San Pedro Tláhuac recuperarán el servicio.

El agua regresará a las casas afectadas de la colonia Tláhuac este domingo 22 de marzo, en punto de las 22:00 horas.

¿Cómo saber si hay agua en mi colonia CDMX?

Los cortes de agua programados son frecuentes en la CDMX, debido a que deben llevarse a cabo trabajos de mantenimiento y reparación, de manera regular, en la infraestructura hidráulica de la capital, para asegurar un servicio de calidad.

Para asegurarte si habrá agua en tu colonia, puedes checar el mapa interactivo de la CDMX, "Agua en tu colonia”. Para usarlo sigue estos sencillos pasos:

Ingresa a este ENLACE

Escribe la alcaldía y la colonia que deseas consultar

Te aparecerá una leyenda en la que verás: la fuente de abastecimiento de agua de tu colonia y si el servicio funciona con normalidad o si hay una obra o un corte de agua

Si no hay agua en tu colonia, puedes reportar a través de este mapa interactivo.