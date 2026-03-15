Corte de agua en Coyoacán: Zona afectada, horarios y dónde pedir pipas este 17 de marzo

Si eres vecino de la alcaldía Coyoacán, más vale que vayas preparando las cubetas y midiendo el uso del tinaco. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que, debido a trabajos de mantenimiento urgente en la infraestructura hidráulica, se llevará a cabo un corte de agua este martes 17 de marzo.

No es para alarmarse, pero sí para prevenir. Según el comunicado oficial, las labores de reparación en la red de distribución comenzarán desde las primeras horas del día, lo que afectará el flujo normal del líquido en diversas zonas de la demarcación. Pero, ¿a quiénes les toca "sufrir" esta vez? Aquí te cuento los detalles para que este corte no te agarre desprevenido.

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Colonias afectadas por el corte de agua en Coyoacán

Aunque el recorte no será total en toda la alcaldía, hay zonas específicas que verán una reducción notable o la suspensión completa del servicio, ya que se realizará trabajos de mantenimiento y rehabilitación de Pozo Pedregal Imán. La zona que se queda sin agua este 17 de marzo en Coyoacán será:

Colonia afectada: Pedregal Imán.

Inicio de corte: Martes 17 de marzo, en punto de las 11:00 horas

Martes 17 de marzo, en punto de las 11:00 horas Fin del corte: Viernes 20 de marzo, en punto de las 18:00 horas

Se espera que el servicio comience a restablecerse de forma gradual, ¡así que a cuidar cada gota!

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @Alcaldia_Coy:



👷‍♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA realizará trabajos de mantenimiento y rehabilitación de Pozo Pedregal Imán.



🛠️ Se prevé baja presión en el suministro de agua potable en la… pic.twitter.com/MFze2GG2jx — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 14, 2026

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis?

Sabemos que a veces los tambos no alcanzan. Si te quedas sin una gota, la alcaldía Coyoacán y la SEGIAGUA pondrán a disposición de los vecinos el servicio de pipas de agua gratuitas.

Puedes solicitarla a través de la Línea H2O en el *426 o contactar directamente a las redes sociales oficiales de la alcaldía:

Canal de WhatsApp: http://bit.ly/WhatsAppSACMEX

X: http://x.com/SEGIAGUA

Facebook: http://facebook.com/SEGIAGUA

Como recomendación especial, te recordamos que evites lavar ropa o usar la manguera durante este periodo. La clave para sobrevivir a un corte de agua en CDMX siempre es la prevención. ¡Pasa la voz a tus vecinos!