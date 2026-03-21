Marcha y bloqueos colapsan calles de CDMX hoy sábado

Si tienes planes para salir este fin de semana, toma previsiones porque habrá bloqueos, manifestaciones y marcha que provocarán tráfico pesado en CDMX, conoce las calles que tendrán afectaciones.

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Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

El movimiento "Feministas abolicionistas” llevará a cabo una marcha a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución con destino al Antimonumenta Contra el Feminicidio ubicado en Av. Juárez No. 14, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Calles cerradas por bloqueos

Con base en la información del C5, se tienen previstas las siguientes movilizaciones sociales:

Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

Federación Democrática de Sindicatos en Ignacio L. Vallarta No. 21, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y en Restaurante “Guie' Huini” en Magnolia No. 148, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Antigua Sede de la Embajada de los Estados Unidos de América ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 305, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; en Ágora de Tlatelolco (Foro al aire libre) en Av. Manuel González y Lerdo, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc y en Alameda Central en Av. Hidalgo y Dr. Mora, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 13:00 horas.

Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano” ubicado en San Ildefonso No. 72, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Estación “Bellas Artes”, líneas 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Angela Peralta y Av. Hidalgo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 14:00 horas.

Huerto Comunitario Tetlalmanche/El Triángulo Esmeralda y Diamante, colonia Emiliano Zapata, alcaldía Iztapalapa a las 14:45.

Av. Francisco I. Madero, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 18:00 horas.

Ángel de la Independencia ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 19:00 horas.

Palacio de Bellas Artes en Av. Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc durante el día.

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