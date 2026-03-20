Proponen Ley Itacate para permitir el ingreso de alimentos y bebidas en eventos

La CDMX se caracteriza por ser uno de los lugares donde más eventos masivos hay y por ello, en el Congreso se lanzó una iniciativa para permitir que los asistentes puedan ingresar con alimentos o bebidas a los conciertos de la capital.

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¿Qué es la Ley Itacate y en qué consiste?

La diputada Elizabeth Mateos planteó una modificación a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y se encuentra en la etapa de análisis en Comisiones. Los artículos que se reformarían serían el 12, 15 Bis y 49 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos para ingresar alimentos o bebidas a los conciertos en CDMX.

Se le denominó Ley Itacate porque en México así se le dice cuando llevas provisiones de comida para un viaje. En ese sentido se tiene planeado que los asistentes puedan disfrutar los espectáculos con sus propios alimentos.

🏛️🏟️🥤 Desde el Pleno, la diputada @Eli_Mateos_CDMX (MORENA) propuso permitir el ingreso con alimentos y bebidas para consumo personal en espectáculos públicos en la capital. pic.twitter.com/VtZJH5XCbU — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) March 18, 2026

¿Cómo aplicaría la Ley Itacate?

Cuando una persona va a un concierto no solo gasta en el boleto, también hay que consumir alimentos y bebidas dentro del lugar y muchas veces el precio del producto se multiplica.

Esta ley plantea permitir refrigerios, porciones individuales o bebidas selladas en envases seguros y con cantidades limitadas. Quedarían prohibidos recipientes peligrosos, envases de vidrio, objetos voluminosos y todo aquello que represente un riesgo. Esta iniciativa aplicaría en conciertos que se celebren en lugares abiertos y sin fines de venta, distribución y comercialización.

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