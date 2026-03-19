Las posibilidades de que BTS de un concierto gratis en el Zócalo de la CDMX

El sueño truncado de muchas ARMYSs de ver en concierto a BTS podría volver a renacer, pues todo parece indicar que hay un empeño muy grande en que la boy band de al menos un concierto más en México, aparte de los que tiene programados como parte de su World Tour Arirang. Lo mejor de todo es que sería gratis y en el Zócalo.

Sí, así como lo escuchaste, como ya pasó con Rosalía, Justin Bieber, Los Fabulosos Cadillacs y recientemente con Shakira, BTS podría convertirse próximamente en la primer banda surcoreana de gran magnitud en dar un concierto gratis en el Zócalo.

ARMY espera con ansias el documental de BTS en streaming

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¿Qué se sabe del posible concierto gratis de BTS?

Después de que muchas fans quedaran desilusionadas ante el acaparamiento de los revendedores y evidenciaran varias problemáticas en la industria de los conciertos en el país, se ha trabajado porque BTS se quede más tiempo en México.

Y es que México es el país de Latinoamérica con más fans de K-Pop, lo que ha motivado a las agencias de estas agrupaciones a agregarlo en la lista de primeros destinos en las gira.

Recientemente los fans se enteraron que el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, está realizando gestiones para que la agrupación, de la mano de la empresa HYBE pueda abrir más fechas en el país.

Asimismo, las autoridades mexicanas señalaron que están esperando respuesta y ojala esta presentación pueda ser gratis en el Zócalo, pero dependerá de los productores.

¿Cuáles son las posibilidades de que BTS de un concierto gratis en el Zócalo?

La esperanza muere al último, pero sí hay que resaltar que tiene una agenda casi llena por su nuevo tour. Aunque si bien tiene un pequeño espacio en enero de 2027, la agrupación podría querer descansar antes de seguir en febrero con los conciertos acodados en Australia, Hong Kong y Filipinas. Después de su World Tour Arirang habría más posibilidades que pueda dar un concierto en el Zócalo.

Un punto a favor de ARMY es que el Zócalo no sería el primer concierto gratuito que daría, ya que se presentará sin costo en la plaza Gwanghwamun, de Seúl, como parte de su comeback.