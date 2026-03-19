Pasaporte cultural Edomex: Así puedes obtener entradas gratis a conciertos, museos y ganar premios

El pasaporte cultural del Estado de México (Edomex) es una innovadora iniciativa de la Secretaría de Cultura y Turismo que invita a los ciudadanos a explorar la rica oferta artística y cultural de la entidad.

Su objetivo de acercar a la población a la cultura y fomentar la participación en actividades artísticas, se trata de una iniciativa que combina la exploración cultural con incentivos para sus participantes.

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¿Qué es el pasaporte cultural Edomex?

El programa forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estatal para impulsar la cultura como herramienta de desarrollo social.

El pasaporte cultural no se limita a museos, sino que incluye una amplia oferta que abarca desde ferias y festivales hasta conciertos y espacios comunitarios, lo que diversifica la experiencia cultural de los usuarios.

"Es un proyecto diseñado para todas y todos como guía y herramienta personal, que funciona como libro de recuerdos y bitácora de las actividades artístico-culturales a las que asistas. Con este pasaporte, tendrás acceso a la diversa oferta cultural que tiene la Secretaría de Cultura y Turismo de la entidad, entre museos, conciertos, festivales y más. Con él no solo podrás ganar conocimientos, experiencias y aventuras, también hay regalos y sorpresas", se indica en la descripción.

¿Cómo funciona el pasaporte cultural edomex?

El proceso para participar es sencillo:



Registrarse en la plataforma del programa Asistir a eventos culturales participantes Capturar el folio de cada visita en el sistema en línea

Conforme se acumulan registros, también se suman puntos y beneficios. Incluso, al reunir cierta cantidad —por ejemplo, 20 sellos— los usuarios pueden acceder a obsequios o sorpresas.

¿Hay pasaporte cultural en CDMX?

Sí. El Pasaporte Cultural de La Magdalena Contreras es una iniciativa dirigida a estudiantes de secundaria y preparatoria para impulsar la cultura local. Permite registrar visitas a funciones de cine, talleres y eventos, sellando el documento para obtener beneficios, siendo parte de la oferta cultural del Foro Cultural de la Magdalena Contreras.



Objetivo: Acercar la cultura, el arte y el patrimonio a los jóvenes, otorgando puntos extra en materias escolares.

Actividades: Incluye funciones de cine, talleres y visitas guiadas en la demarcación.

Lanzamiento: Presentado en mayo de 2025, con actividades activas como proyecciones en el Cine "Víctor Manuel Mendoza".

Ubicación: Las actividades y el sello se gestionan a través del Foro Cultural Magdalena Contreras, situado en la antigua fábrica textil "El Águila".

Para mayor información sobre la obtención del pasaporte, se recomienda acudir a la Dirección de Bienestar Social de la alcaldía.

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