EN VIVO: Integrantes de la CNTE arriban al Zócalo como parte del paro; se alistan para la marcha

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán a cabo una fuerte movilización en la CDMX hoy por lo que se recomienda a la población tomar previsiones ante cierres viales por la marcha y plantón.

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Ruta y calles cerradas por marcha

De acuerdo con información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la CNTE marchará alrededor de las 09:00 horas en el Ángel de la Independencia rumbo a Palacio Nacional y se espera un aforo de 3 mil personas pues habrá integrantes de Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Michoacán.

Mientras que el SNTE se reunirá a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino y se prevé un aforo de 3 mil 500 personas.

Por ello, se espera que haya afectaciones viales en:



Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calle 5 de Mayo

Calles del Centro Histórico



Plantón de maestros en el Zócalo

Alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles maestros de diferentes estados comenzaron a arribar al Zócalo capitalino para colocar casas de campaña pues tienen previsto realizar un paro de 72 horas el 19 y 20 de marzo. Esto provocará cierres en Calle 20 de noviembre, Pino Suárez, Corregidora y Moneda.

¡OTRA VEZ LOS DE LA CNTE! 🚩Integrantes provenientes de Chiapas, Guerrero y Oaxaca ya instalan casas de campaña en la plancha del Zócalo. Más de 600 personas han ingresado como parte del paro de 72 horas



Aviso: A las 9:00 AM inicia la marcha desde el Ángel de la Independencia… pic.twitter.com/51PghbsP94 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 18, 2026

Alternativas viales ante bloqueos de la CNTE

Ante las movilizaciones de la CNTE y SNTE se recomienda utilizar como alternativas viales:



Circuito Interior

Avenida Chapultepec/Dr. Río de la Loza

Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

¿Qué exigen los maestros?

Los integrantes de la CNTE exigen la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019. También piden el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio. Solicitan mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Por su parte el SNTE exigen mayor presupuesto para las instituciones de educación media superior y de carácter público. Garantizar condiciones dignas para los trabajadores y asegurar el derecho a la educación pública y de calidad para los jóvenes en México.

Maestros de la CNTE se preparan para marchar rumbo al Zócalo de la CDMX