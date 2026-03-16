¡Saca las cubetas! Mega corte de agua el 16 y 19 de marzo; más de 100 colonias en México se verán afectadas

¿Te vas a quedar sin agua? Los cortes programados son comunes en México, pues la gran cantidad de usuarios obliga a realizar labores de mantenimiento en la red hidráulica de manera constante. En esta ocasión, se llevará a cabo un mega corte de agua que afectará a más de 100 colonias ubicadas en la CDMX y el Estado de Veracruz.

Si vives en estas regiones de la República Mexicana, te recomendamos que sigas leyendo para que conozcas la lista de las colonias que se quedan sin agua hoy 16 de marzo y el próximo 19 de marzo.

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Corte de agua en CDMX: colonias afectadas en Iztapalapa

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó a los vecinos de la alcaldía Iztapalapa que se llevaría a cabo un corte de agua hoy lunes 16 de marzo, a partir de las 11:00 horas.

Aunque se explicó que simplemente se trataría de una baja en el suministro de agua en algunas colonias, es importante recordar que, durante muchos años, los habitantes de esta alcaldía han padecido de la falta de agua.

Las autoridades informaron que el corte del suministro de agua potable se realiza debido a que el equipo técnico estaría realizando trabajos de sustitución de tubería en el pozo San Sebastián. Las colonias afectado son las siguientes:

Pueblo de Culhuacán

Ampliación Culhuacán

Barrio Santa Bárbara

Cipreses

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @Alc_Iztapalapa:



👷‍♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA realiza trabajos de sustitución de tubería en el pozo San Sebastián.



🛠️ Se prevé una baja presión en el suministro de agua en el Pueblo de… pic.twitter.com/KFn2yGtgnM — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 16, 2026

Presuntamente, el servicio sería restablecido este mismo día, en punto de la 15:00 horas. Sin embargo, la SEGIAGUA recomienda a los capitalinos que, en caso de ser necesario, pueden solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

Mega corte de agua en Veracruz: municipios y colonias afectadas

En el estado de Veracruz, el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) informó ques se llevará a cabo un corte de agua masivo en el que resultarán afectadas 120 colonias de los municipios de:

Veracruz

Medellín de Bravo

Boca del Río

El corte se debe a que se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones y equipos de las plantas, así como intervención en el sistema de válvulas del tanque regulador de El Médano del Perro, infraestructura que abastece parte de la zona conurbada.

Inicio del corte: Jueves 19 de marzo , en punto de las 8:00 horas.

, en punto de las 8:00 horas. Fin del corte: Viernes 20 de marzo, durante la noche.

Lista de colonias que se quedan sin agua en Veracruz el jueves 19 de marzo

Veracruz

Fracc. Malibrán

U.H. Malibrán

Adolfo López Mateos (parte baja)

Granjas de la Boticaria

Fracc. Flores del Valle

Francisco Villa

Artículo 123

Las Razas

U.H. El Jobo

María C. Rojas

Fracc. Floresta

Fracc. Arboledas Floresta

Enrique C. Rébsamen

Las Antillas

Lorenzo Barcelata

Alfredo Bonfil

Los Ríos

Puente Moreno

Bajos del Jobo

Medellín de Bravo

Jardines de Medellín

México

Lomas de San Gabriel

El Bosque

Gutiérrez Rosas

Fracc. Palmas de Medellín

Infonavit Casa Blanca

Fracc. Residencial Marino

20 de Noviembre

Las Flores

Dos Bocas

Héroes de Veracruz

Maravillas

El Tejar

Paraíso

Playa de Vaca

Villa de Guadalupe

Fracc. Arboledas San Ramón

Fracc. 18 de Marzo

Obrera Campesina

Teresa Morales

Domínguez Ruiz (Los Contreras)

Paraíso 1

U.H. Rodríguez Alcaine

Fracc. Paseos del Campestre

Fracc. Palmas Green

Chapultepec

Cabecera de Medellín de Bravo

Emiliano Zapata

Colonias abastecidas por Planta El Tejar II (Tanque Pocitos)

Veracruz

Agustín Acosta Lagunes

U.H. Coyol V

Cuauhtémoc

Ampliación Cuauhtémoc

El Coyol

Fracc. Faro de la Laguna Olmeca

Fracc. Laguna Real

Héroes de Veracruz (Rosa Borunda)

Manuel Buendía

María Esther Zuno

Netzahualcóyotl

Pedro I. Mata

Rafael Díaz Serdán

U.H. Aries II

U.H. Aries III

U.H. Coyol Condominios

Zona B

U.H. Coyol IVEC

U.H. Lomas del Coyol

U.H. Las Palmas Coyol

U.H. Los Delfines

U.H. Los Sauces

U.H. SETSE PalmasCentral de Abastos

Fracc. Los Laureles

U.H. Bolívar II

Panaderos

Conjunto Habitacional Playa Gaviotas

Dos Caminos

Infonavit Chivería

Las Caballerizas

Los Reyes

Niños Héroes

Nueva

Fracc. Las Brisas (parte baja)

Nuevas Esperanzas

Playa Linda

Pocitos y Rivera

Prolongación Miguel Hidalgo (una sección)

Reyes Heroles

Colonias abastecidas por Tanque Regulador Médano del Perro

Veracruz

21 de Abril

APIVER

Cándido Aguilar

Centro

Centro Histórico

Formando Hogar

Fracc. Cristóbal Colón

Fracc. El Maestro

Fracc. Electricistas

Fracc. Faros

Fracc. Ignacio Zaragoza

Fracc. México

Fracc. Moderno

Fracc. Reforma

Fracc. Ricardo Flores Magón

Las Enfermeras

Granjas Veracruz

Manuel Contreras

Miguel Alemán

Pascual Ortiz Rubio

Venustiano Carranza

Virgilio Uribe

Independencia

Residencial Antonio Exsome Nahum

Granjas La Boticaria

Campestre

Fracc. Los Pinos