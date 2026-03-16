¡Saca las cubetas! Mega corte de agua el 16 y 19 de marzo; más de 100 colonias en México se verán afectadas
En la tercera semana de marzo, se llevarán a cabo cortes de agua programados que afectarán a cientos de familias mexicanas.
¿Te vas a quedar sin agua? Los cortes programados son comunes en México, pues la gran cantidad de usuarios obliga a realizar labores de mantenimiento en la red hidráulica de manera constante. En esta ocasión, se llevará a cabo un mega corte de agua que afectará a más de 100 colonias ubicadas en la CDMX y el Estado de Veracruz.
Si vives en estas regiones de la República Mexicana, te recomendamos que sigas leyendo para que conozcas la lista de las colonias que se quedan sin agua hoy 16 de marzo y el próximo 19 de marzo.
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Corte de agua en CDMX: colonias afectadas en Iztapalapa
A través de sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó a los vecinos de la alcaldía Iztapalapa que se llevaría a cabo un corte de agua hoy lunes 16 de marzo, a partir de las 11:00 horas.
Aunque se explicó que simplemente se trataría de una baja en el suministro de agua en algunas colonias, es importante recordar que, durante muchos años, los habitantes de esta alcaldía han padecido de la falta de agua.
Las autoridades informaron que el corte del suministro de agua potable se realiza debido a que el equipo técnico estaría realizando trabajos de sustitución de tubería en el pozo San Sebastián. Las colonias afectado son las siguientes:
- Pueblo de Culhuacán
- Ampliación Culhuacán
- Barrio Santa Bárbara
- Cipreses
🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @Alc_Iztapalapa:— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 16, 2026
👷♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA realiza trabajos de sustitución de tubería en el pozo San Sebastián.
🛠️ Se prevé una baja presión en el suministro de agua en el Pueblo de… pic.twitter.com/KFn2yGtgnM
Presuntamente, el servicio sería restablecido este mismo día, en punto de la 15:00 horas. Sin embargo, la SEGIAGUA recomienda a los capitalinos que, en caso de ser necesario, pueden solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.
Mega corte de agua en Veracruz: municipios y colonias afectadas
En el estado de Veracruz, el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) informó ques se llevará a cabo un corte de agua masivo en el que resultarán afectadas 120 colonias de los municipios de:
- Veracruz
- Medellín de Bravo
- Boca del Río
El corte se debe a que se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones y equipos de las plantas, así como intervención en el sistema de válvulas del tanque regulador de El Médano del Perro, infraestructura que abastece parte de la zona conurbada.
- Inicio del corte: Jueves 19 de marzo, en punto de las 8:00 horas.
- Fin del corte: Viernes 20 de marzo, durante la noche.
Lista de colonias que se quedan sin agua en Veracruz el jueves 19 de marzo
Veracruz
- Fracc. Malibrán
- U.H. Malibrán
- Adolfo López Mateos (parte baja)
- Granjas de la Boticaria
- Fracc. Flores del Valle
- Francisco Villa
- Artículo 123
- Las Razas
- U.H. El Jobo
- María C. Rojas
- Fracc. Floresta
- Fracc. Arboledas Floresta
- Enrique C. Rébsamen
- Las Antillas
- Lorenzo Barcelata
- Alfredo Bonfil
- Los Ríos
- Puente Moreno
- Bajos del Jobo
Medellín de Bravo
- Jardines de Medellín
- México
- Lomas de San Gabriel
- El Bosque
- Gutiérrez Rosas
- Fracc. Palmas de Medellín
- Infonavit Casa Blanca
- Fracc. Residencial Marino
- 20 de Noviembre
- Las Flores
- Dos Bocas
- Héroes de Veracruz
- Maravillas
- El Tejar
- Paraíso
- Playa de Vaca
- Villa de Guadalupe
- Fracc. Arboledas San Ramón
- Fracc. 18 de Marzo
- Obrera Campesina
- Teresa Morales
- Domínguez Ruiz (Los Contreras)
- Paraíso 1
- U.H. Rodríguez Alcaine
- Fracc. Paseos del Campestre
- Fracc. Palmas Green
- Chapultepec
- Cabecera de Medellín de Bravo
- Emiliano Zapata
Colonias abastecidas por Planta El Tejar II (Tanque Pocitos)
Veracruz
- Agustín Acosta Lagunes
- U.H. Coyol V
- Cuauhtémoc
- Ampliación Cuauhtémoc
- El Coyol
- Fracc. Faro de la Laguna Olmeca
- Fracc. Laguna Real
- Héroes de Veracruz (Rosa Borunda)
- Manuel Buendía
- María Esther Zuno
- Netzahualcóyotl
- Pedro I. Mata
- Rafael Díaz Serdán
- U.H. Aries II
- U.H. Aries III
- U.H. Coyol Condominios
- Zona B
- U.H. Coyol IVEC
- U.H. Lomas del Coyol
- U.H. Las Palmas Coyol
- U.H. Los Delfines
- U.H. Los Sauces
- U.H. SETSE PalmasCentral de Abastos
- Fracc. Los Laureles
- U.H. Bolívar II
- Panaderos
- Conjunto Habitacional Playa Gaviotas
- Dos Caminos
- Infonavit Chivería
- Las Caballerizas
- Los Reyes
- Niños Héroes
- Nueva
- Fracc. Las Brisas (parte baja)
- Nuevas Esperanzas
- Playa Linda
- Pocitos y Rivera
- Prolongación Miguel Hidalgo (una sección)
- Reyes Heroles
Colonias abastecidas por Tanque Regulador Médano del Perro
Veracruz
- 21 de Abril
- APIVER
- Cándido Aguilar
- Centro
- Centro Histórico
- Formando Hogar
- Fracc. Cristóbal Colón
- Fracc. El Maestro
- Fracc. Electricistas
- Fracc. Faros
- Fracc. Ignacio Zaragoza
- Fracc. México
- Fracc. Moderno
- Fracc. Reforma
- Fracc. Ricardo Flores Magón
- Las Enfermeras
- Granjas Veracruz
- Manuel Contreras
- Miguel Alemán
- Pascual Ortiz Rubio
- Venustiano Carranza
- Virgilio Uribe
- Independencia
- Residencial Antonio Exsome Nahum
- Granjas La Boticaria
- Campestre
- Fracc. Los Pinos
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