Choque de camión de limpia en Periférico Sur dejó, al menos, 12 trabajadores lesionados en Tlalpan, CDMX

Un accidente ocurrido mientras la mayoría de los capitalinos dormía dejó al menos 12 trabajadores de servicios urbanos lesionados la noche del martes 17 de marzo en el sur de la Ciudad de México (CDMX). El percance se registró alrededor de las 23:00 horas sobre Periférico Sur, a la altura de la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, un camión de limpia perdió el control y se impactó contra un árbol en el cruce con avenida Las Huertas. La unidad, que transportaba a varios trabajadores, habría derrapado debido al pavimento mojado tras las lluvias registradas horas antes en la zona.

En seguimiento al servicio en calle Periférico Sur, colonia Narciso Mendoza, en @TlalpanAl, informamos que una camioneta de obras y servicios urbanos se impactó en un árbol. Resultando doce personas lesionadas y tres personas trasladadas al hospital por paramédicos.… pic.twitter.com/j5jLnupLk0 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) March 18, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Atención a los lesionados y movilización de servicios de emergencia

Tras el accidente, se desplegó un operativo con la participación del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la Cruz Roja Mexicana.

Las autoridades informaron que 12 personas resultaron lesionadas. De ellas, al menos tres requirieron traslado hospitalario debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el resto fue atendido en el lugar por contusiones menores.

A través de sus redes sociales, los bomberos confirmaron el incidente e indicaron que se trató de una unidad de servicios urbanos que se impactó contra un árbol, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

Servicios de emergencia trabajan para retirar árbol de cayó en la colonia Ciudad de los Deportes B

¿Qué pasó en Periférico Sur y por qué ocurrió el accidente?

Testigos señalaron que el vehículo circulaba a velocidad moderada cuando, de manera repentina, el conductor perdió el control, lo que provocó que el camión se saliera de su carril y terminara estrellándose contra un árbol. El impacto provocó que parte del árbol quedara sobre la vialidad, lo que complicó la circulación durante varios minutos.

El incidente se suma a una serie de accidentes viales registrados en días recientes en la capital, donde las lluvias han generado condiciones de riesgo para conductores y trabajadores que laboran en la vía pública.

Tráfico y afectaciones en la zona tras el choque

El accidente también provocó afectaciones viales importantes en Periférico Sur, una de las principales arterias de la ciudad. Durante las labores de atención y retiro del árbol, se cerró parcialmente un carril, lo que generó tráfico lento y largas filas de vehículos en dirección sur.

VIDEO: Rescatan a limpiador de vidrios atrapado a más de 30 pisos en edificio de Paseo de la Reforma, CDMX El trabajador quedó suspendido en el piso 31 mientras limpiaba vidrios; el operativo de rescate causó una fuerte movilización y asombro en pleno Paseo de la Reforma. 16 marzo, 2026

Conductores que transitaban por la zona reportaron retrasos considerables durante la noche, mientras los equipos de emergencia realizaban maniobras para liberar la vialidad y restablecer condiciones seguras de circulación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud del conductor ni se han determinado las causas exactas del accidente. Autoridades capitalinas ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.